#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Қоғам

Ержан Саденов ІІМ кейбір қызметкерлеріне қатысты қатаң шаралар қабылдауды тапсырды

Ержан Саденов, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 13:44 Фото: primeminister.kz
2025 жылғы 18 қазанда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Ішкі істер министрлігінде (ІІМ) кеңейтілген алқа отырысы өтті. Онда жеке құрам арасында тәртіп пен заңдылықты қамтамасыз ету мәселесі ерекше қаралды, деп жазады Zakon.kz.

Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Ержан Саденов қызметтің күрделілігі мен тәуекелдеріне қарамастан, ІІМ қызметкерлерінің басым бөлігі күнделікті өз міндетін адал атқарып жүргенін атап өтті.

"Күн сайын мыңдаған қызметкер шынайы ерлік жасап, қызметін абыроймен атқарып, халықты қорғап жүр. Алайда жекелеген қызметтік тәртіп бұзушылықтар барлық еңбекті жоққа шығарады. Бұл – бізге сын", – деді министр.

Осыған байланысты аумақтық бөлімшелердің басшыларына өз қызметтік орындарына келген сәттен бастап жеке құрам арасындағы тәртіпті күшейту шараларын дереу қабылдау тапсырылды. Атап айтқанда, жеке алдын алу жұмыстарын жүргізу, жас қызметкерлермен тәлімгерлікті арттыру, ашық сот процесстері мен офицерлік жиындарды белсенді түрде өткізу ұсынылды.

"Қызметтік тәртіпті бұзуға бейім қызметкерлерге ерекше бақылау орнатылсын. Ал түзелуге қабілеті жоқ тұлғаларға қатысты нақты кадрлық шаралар қабылдансын", – делінген ІІМ хабарламасында.

Еске салсақ, 2025 жылғы 13 қазанда Ержан Саденов Қарағандыда ес-түссіз жатқан полицей мен мәйіті табылған әйелге қатысты жағдайды "масқара оқиға" деп бағалаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда ауыр қылмыстардың саны азайды – ІІМ
13:59, Бүгін
Қазақстанда ауыр қылмыстардың саны азайды – ІІМ
Қазақстанда тоғыз айда 26 мыңнан астам жол-көлік оқиғасы тіркелді – ІІМ
13:04, Бүгін
Қазақстанда тоғыз айда 26 мыңнан астам жол-көлік оқиғасы тіркелді – ІІМ
Ержан Сәденов полицейлерді 2025 жылға арналған жоспарымен таң қалдырды
09:22, 13 қаңтар 2025
Ержан Сәденов полицейлерді 2025 жылға арналған жоспарымен таң қалдырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: