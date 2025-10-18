Қазақстанда ауыр қылмыстардың саны азайды – ІІМ
Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінде (ІІМ) кеңейтілген алқа отырысы өтті, онда ведомство жүзеге асырып жатқан кешенді шаралар қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 18 қазанда ІІМ баспасөз қызметі хабарлағандай:
"Ведомство жүзеге асырып жатқан кешенді шаралар нақты нәтижелер беруде: жыл басынан бері елде қылмыс саны 6 мыңға немесе 7%-ға азайды. Атап айтқанда, кісі өлтіру, ауыр дене жарақатын келтіру, қарақшылық, тонау, бұзақылық және ұрлық азайды".
Сондай-ақ, қоғамдық орындарда және көшелерде жасалатын құқықбұзушылықтар саны да азайғаны айтылды.
"Ең бастысы – азаматтардың қауіпсіздігі. Жеке тұлғаға қарсы қылмыстардың азаюы – бұл аз қайғы мен үлкен қорғаныс деген сөз", – деп атап өтті Ішкі істер министрі Ержан Саденов.
Бұған дейін ІІМ Қазақстандағы қылмыс статистикасын жариялаған болатын. Сондай-ақ, ведомство елде қанша жол-көлік оқиғасы болатынын мәлімдеді. Бұдан бөлек, министр Ержан Саденов ІІМ кейбір қызметкерлеріне қатысты қатаң шаралар қабылдауды талап етті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript