#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Оқиғалар

Қазақстанда ауыр қылмыстардың саны азайды – ІІМ

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 13:59 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінде (ІІМ) кеңейтілген алқа отырысы өтті, онда ведомство жүзеге асырып жатқан кешенді шаралар қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 18 қазанда ІІМ баспасөз қызметі хабарлағандай:

"Ведомство жүзеге асырып жатқан кешенді шаралар нақты нәтижелер беруде: жыл басынан бері елде қылмыс саны 6 мыңға немесе 7%-ға азайды. Атап айтқанда, кісі өлтіру, ауыр дене жарақатын келтіру, қарақшылық, тонау, бұзақылық және ұрлық азайды".

Сондай-ақ, қоғамдық орындарда және көшелерде жасалатын құқықбұзушылықтар саны да азайғаны айтылды.

"Ең бастысы – азаматтардың қауіпсіздігі. Жеке тұлғаға қарсы қылмыстардың азаюы – бұл аз қайғы мен үлкен қорғаныс деген сөз", – деп атап өтті Ішкі істер министрі Ержан Саденов.

Бұған дейін ІІМ Қазақстандағы қылмыс статистикасын жариялаған болатын. Сондай-ақ, ведомство елде қанша жол-көлік оқиғасы болатынын мәлімдеді. Бұдан бөлек, министр Ержан Саденов ІІМ кейбір қызметкерлеріне қатысты қатаң шаралар қабылдауды талап етті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ержан Саденов ІІМ кейбір қызметкерлеріне қатысты қатаң шаралар қабылдауды тапсырды
13:44, Бүгін
Ержан Саденов ІІМ кейбір қызметкерлеріне қатысты қатаң шаралар қабылдауды тапсырды
Қазақстанда тоғыз айда 26 мыңнан астам жол-көлік оқиғасы тіркелді – ІІМ
13:04, Бүгін
Қазақстанда тоғыз айда 26 мыңнан астам жол-көлік оқиғасы тіркелді – ІІМ
ІІМ Қазақстандағы қылмыс деңгейі туралы айтты
09:15, 25 маусым 2025
ІІМ Қазақстандағы қылмыс деңгейі туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: