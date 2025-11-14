Астанада бір пәтерге 3 мыңнан астам адам тіркелген
Фото: freepik
Ішкі істер министрлігінде (ІІМ) жалған тіркеуге қарсы қандай жұмыс жүргізіліп жатқаны туралы Zakon.kz тілшісіне айтып берді.
ІІМ-нің жауабына сәйкес, "резеңке пәтерлермен" күрес жұмысы тұрақты түрде жүргізілуде. Соның нәтижесінде соңғы бес жылда олардың саны азайған.
"2025 жылғы маусымда барлық облыстардың Полиция департаменттеріне 912 мекенжай бойынша тексеру жүргізу үшін мәліметтер жолданды. Ол жерлерде 63 мыңнан астам адам тіркелген – бір мекенжайда 30 адамнан бастап одан да көп адам тіркеуде тұрған. Нәтижесінде 111 'резеңке пәтер' анықталды", – деп хабарлады ведомство.
ІІМ мысал ретінде Астананы келтірді.
"Столицада 'резеңке' мекенжайлардың бірінде 2024 жыл ішінде 3 420 адам тіркелген. Пәтер иесі ай сайын сол мекенжайға 100-ден 500-ге дейін адамды тіркеп отырған. 2024 жылы пәтердің иесі ӘҚБтК-нің 493-бабы бойынша 14 рет әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қазіргі уақытта аталған мекенжайда тек сол жерде нақты тұратын екі адам ғана тіркеуде", – деп мәлімдеді ІІМ.
2025 жылғы 5 наурызда Астана қаласы әкімінің орынбасары Ерсін Өтебаев қалада пәтерлерге заңсыз тіркеу мәселесін қалай реттейтіндерін түсіндірген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript