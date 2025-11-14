#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Оқиғалар

Астанада бір пәтерге 3 мыңнан астам адам тіркелген

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 15:09 Фото: freepik
Ішкі істер министрлігінде (ІІМ) жалған тіркеуге қарсы қандай жұмыс жүргізіліп жатқаны туралы Zakon.kz тілшісіне айтып берді.

ІІМ-нің жауабына сәйкес, "резеңке пәтерлермен" күрес жұмысы тұрақты түрде жүргізілуде. Соның нәтижесінде соңғы бес жылда олардың саны азайған.

"2025 жылғы маусымда барлық облыстардың Полиция департаменттеріне 912 мекенжай бойынша тексеру жүргізу үшін мәліметтер жолданды. Ол жерлерде 63 мыңнан астам адам тіркелген – бір мекенжайда 30 адамнан бастап одан да көп адам тіркеуде тұрған. Нәтижесінде 111 'резеңке пәтер' анықталды", – деп хабарлады ведомство.

ІІМ мысал ретінде Астананы келтірді.

"Столицада 'резеңке' мекенжайлардың бірінде 2024 жыл ішінде 3 420 адам тіркелген. Пәтер иесі ай сайын сол мекенжайға 100-ден 500-ге дейін адамды тіркеп отырған. 2024 жылы пәтердің иесі ӘҚБтК-нің 493-бабы бойынша 14 рет әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қазіргі уақытта аталған мекенжайда тек сол жерде нақты тұратын екі адам ғана тіркеуде", – деп мәлімдеді ІІМ.

2025 жылғы 5 наурызда Астана қаласы әкімінің орынбасары Ерсін Өтебаев қалада пәтерлерге заңсыз тіркеу мәселесін қалай реттейтіндерін түсіндірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы облысының тұрғыны бір пәтерге 154 шетелдікті тіркеген
16:19, 31 қазан 2025
Алматы облысының тұрғыны бір пәтерге 154 шетелдікті тіркеген
Қазақстанда тоғыз айда 26 мыңнан астам жол-көлік оқиғасы тіркелді – ІІМ
13:04, 18 қазан 2025
Қазақстанда тоғыз айда 26 мыңнан астам жол-көлік оқиғасы тіркелді – ІІМ
Қазақстан бойынша 3, 4 және 5 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы
11:50, 02 желтоқсан 2024
Қазақстан бойынша 3, 4 және 5 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: