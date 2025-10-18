Қазақстанда 19–21 қазан аралығында ауа райы қалай өзгереді
Астана: аяз бен тұман
Елордада алдағы күндері ауа температурасы түнде –5°С-қа дейін төмендейді.
19 қазан – ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман күтіледі. Ауа температурасы –1…+1°С, күндіз +7…+9°С.
20–21 қазан – жауын-шашынсыз. Түнде –3…–5°С дейін аяз, күндіз +8…+10°С. Желдің бағыты – оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысады, жылдамдығы 7–12 м/с.
Алматы: жылы ауа райы мен аздаған жаңбыр
Алматыда күн жылы болады, 19 қазанда аздаған жаңбыр жаууы мүмкін.
19 қазан – ауыспалы бұлттылық, күндіз аздаған жаңбыр. Түнде +7…+9°С, күндіз +14…+16°С.
20 қазан – жауын-шашынсыз, түнде тұман түсуі мүмкін. Күндіз +16…+18°С.
21 қазан – күн ашық, жауын-шашын болмайды. Ауа температурасы +18…+20°С дейін көтеріледі.
Шымкент: күн жылы, жаңбыр тек түнде
Шымкентте күн жылы әрі жауын-шашынсыз болады, тек 19 қазан түнінде жаңбыр жаууы ықтимал.
19 қазан – ауыспалы бұлттылық, түнде аздаған жаңбыр. Түнде +7…+9°С, күндіз +17…+19°С.
20 қазан – жауын-шашынсыз. Күндіз +21…+23°С.
21 қазан – күн ашық, температура +22…+24°С дейін барады.
Ауа райы болжамына сүйенсек, Алматы мен Шымкентте күн жылы әрі жайлы болады. Күндізгі температура +20°С-қа дейін көтеріліп, түнде де жылы болады. Ал Астанада керісінше – түнгі уақытта аяз түсіп, ауа райы суық және тұманды болады.