Қоғам

Қазақстанда 19–21 қазан аралығында ауа райы қалай өзгереді

Дождь, дожди, осадки, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 15:56 Фото: unsplash
2025 жылғы 19–21 қазан аралығында Қазақстанның ірі қалаларында ауа райы әртүрлі болмақ. "Қазгидромет" мамандарының мәліметінше, ең суық күндер елордада күтіледі, ал оңтүстік өңірлер – Алматы мен Шымкенттің тұрғындарын жылы әрі жаңбырлы күндер күтіп тұр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана: аяз бен тұман

Елордада алдағы күндері ауа температурасы түнде –5°С-қа дейін төмендейді.

19 қазан – ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман күтіледі. Ауа температурасы –1…+1°С, күндіз +7…+9°С.

20–21 қазан – жауын-шашынсыз. Түнде –3…–5°С дейін аяз, күндіз +8…+10°С. Желдің бағыты – оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысады, жылдамдығы 7–12 м/с.

Алматы: жылы ауа райы мен аздаған жаңбыр

Алматыда күн жылы болады, 19 қазанда аздаған жаңбыр жаууы мүмкін.

19 қазан – ауыспалы бұлттылық, күндіз аздаған жаңбыр. Түнде +7…+9°С, күндіз +14…+16°С.

20 қазан – жауын-шашынсыз, түнде тұман түсуі мүмкін. Күндіз +16…+18°С.

21 қазан – күн ашық, жауын-шашын болмайды. Ауа температурасы +18…+20°С дейін көтеріледі.

Шымкент: күн жылы, жаңбыр тек түнде

Шымкентте күн жылы әрі жауын-шашынсыз болады, тек 19 қазан түнінде жаңбыр жаууы ықтимал.

19 қазан – ауыспалы бұлттылық, түнде аздаған жаңбыр. Түнде +7…+9°С, күндіз +17…+19°С.

20 қазан – жауын-шашынсыз. Күндіз +21…+23°С.

21 қазан – күн ашық, температура +22…+24°С дейін барады.

Ауа райы болжамына сүйенсек, Алматы мен Шымкентте күн жылы әрі жайлы болады. Күндізгі температура +20°С-қа дейін көтеріліп, түнде де жылы болады. Ал Астанада керісінше – түнгі уақытта аяз түсіп, ауа райы суық және тұманды болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
