#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Қоғам

Алматылық оқушылар "Таза Қазақстан" акциясына қатысты

Шоқан Уәлиханов атындағы мектептің оқушылары экобелсенділермен бірге &quot;Сосновый бор&quot; саябағының аумағына үш мыңға жуық құрғақшылыққа төзімді қарағаш көшеттерін отырғызды. Бұл бастама саябақ периметрінде жасыл қоршау жасау мақсатында жүзеге асырылды., сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 17:05 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Шоқан Уәлиханов атындағы мектептің оқушылары экобелсенділермен бірге "Сосновый бор" саябағының аумағына үш мыңға жуық құрғақшылыққа төзімді қарағаш көшеттерін отырғызды. Бұл бастама саябақ периметрінде жасыл қоршау жасау мақсатында жүзеге асырылды.

Әр сыныптың ұл-қыздары бұл экологиялық бастаманы үлкен қызығушылықпен қабылдап, ашық аспан астындағы шараға қуана қатысты. Айта кетейік, бұл ағаштарды балалар өздері өсірген: көктемде тұқымын отырғызып, жаз бойы баптап, енді оларды тұрақты орны қарағай тоғайына көшірді.

"Соңғы уақытта біз осындай акцияларға оқушыларды жиі тартуға тырысып жүрміз. Бұл жас ұрпақтың бойында туған қалаға деген сүйіспеншілікті, табиғатқа деген құрметті қалыптастыруға көмектеседі. Сондай-ақ, балалар мектеп жасынан бастап қаланың қоғамдық өміріне атсалысудың маңызын түсінеді", – деп атап өтті экобелсенді, Алматы қалалық мәслихатының депутаты Тимур Елеусізов.

Оның айтуынша, бұл акция экологиялық клуб еріктілері бір жыл бойы жүзеге асырып келе жатқан үлкен жобаның бір бөлігі болып табылады. Саябақ негізін қалаушылардың пікірінше, болашақта бұл қарағай тоғайы"Алматылық Версаль" атануы әбден мүмкін.

Акция соңында әрбір оқушыға "Сосновый бор" саябағы мен питомниктің дамуына қосқан жеке үлесін растайтын сертификат табысталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада және 16 облыста қатты жел мен үсік күтіледі – синоптиктер ескерту жасады
17:49, Бүгін
Астанада және 16 облыста қатты жел мен үсік күтіледі – синоптиктер ескерту жасады
Алматыда Баум тоғайы жаңартылады: қала тұрғындарына арналған жаңа эко-парк пайда болады
17:40, Бүгін
Алматыда Баум тоғайы жаңартылады: қала тұрғындарына арналған жаңа эко-парк пайда болады
Кәсіп иелерінің 70%-ы салық жеңілдігін пайдаланады
16:10, Бүгін
Кәсіп иелерінің 70%-ы салық жеңілдігін пайдаланады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: