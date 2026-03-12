Абай облысында полицейлер алаяқтық схемасын әшкереледі
Сурет: polisia.kz
Семей қаласында екі әйел зардап шеккен алаяқтық дерегі анықталды. Бастапқыда тұрғын үй сатып алуға көмектесу туралы ұсыныс сенімді көрінгенімен, ақыры бұл жағдай ірі қаржылық шығынға әкеп соққан, деп хабарлайды Zakon.kz.
2024 жылдың желтоқсан айында 49 жастағы күдікті 35 және 33 жастағы таныстарына пәтер сатып алуға көмектесетінін айтқан. Келісімді рәсімдеуге жәрдемдесемін деген сылтаумен күдікті олардан ақша алған. Салдарынан жәбірленушілердің бірі 940 мың теңге, екіншісі 427 мың теңге берген.
Алғашында ұсыныс тиімді әрі сенімді болып көрінген. Алайда кейін "тиімді мәміле" туралы уәденің артында алдын ала жоспарланған алаяқтық тұрғаны белгілі болды.
Полиция қызметкерлерінің жедел әрекетінің арқасында күдікті қысқа уақытта анықталып, полиция бөліміне жеткізілді. Тергеу барысында ол өз кінәсін толық мойындады.
Аталған дерек бойынша алаяқтық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктіге қатысты келу міндеттемесі түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
