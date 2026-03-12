#Референдум-2026
Қоғам

Абай облысында полицейлер алаяқтық схемасын әшкереледі

Абай облысында полицейлер алаяқтық схемасын әшкереледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 21:12 Сурет: polisia.kz
Семей қаласында екі әйел зардап шеккен алаяқтық дерегі анықталды. Бастапқыда тұрғын үй сатып алуға көмектесу туралы ұсыныс сенімді көрінгенімен, ақыры бұл жағдай ірі қаржылық шығынға әкеп соққан, деп хабарлайды Zakon.kz.

2024 жылдың желтоқсан айында 49 жастағы күдікті 35 және 33 жастағы таныстарына пәтер сатып алуға көмектесетінін айтқан. Келісімді рәсімдеуге жәрдемдесемін деген сылтаумен күдікті олардан ақша алған. Салдарынан жәбірленушілердің бірі 940 мың теңге, екіншісі 427 мың теңге берген.

Алғашында ұсыныс тиімді әрі сенімді болып көрінген. Алайда кейін "тиімді мәміле" туралы уәденің артында алдын ала жоспарланған алаяқтық тұрғаны белгілі болды.

Полиция қызметкерлерінің жедел әрекетінің арқасында күдікті қысқа уақытта анықталып, полиция бөліміне жеткізілді. Тергеу барысында ол өз кінәсін толық мойындады.

Аталған дерек бойынша алаяқтық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктіге қатысты келу міндеттемесі түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Айдос Қали
Оралда полиция алаяқтық схемасын әшкереледі
18:13, 30 қаңтар 2026
Оралда полиция алаяқтық схемасын әшкереледі
Ипотекалық несиелеу саласында алаяқтық ашылды
16:50, 25 қыркүйек 2024
Ипотекалық несиелеу саласында алаяқтық ашылды
Талдықорғанда ірі көлемдегі алаяқтық дерегі әшкереленді
10:26, 27 қаңтар 2026
Талдықорғанда ірі көлемдегі алаяқтық дерегі әшкереленді
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
21:32, Бүгін
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
21:24, Бүгін
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
21:04, Бүгін
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
20:47, Бүгін
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
