#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Қоғам

19 қазанда Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы

19 қазанда Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2025 13:17 Сурет: Zakon.kz
Zakon.kz Ұлттық банктегі және еліміздің үш ірі қаласындағы - Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы негізгі валюталардың орташа бағамын ұсынады.

Ұлттық банктің 19 қазан 2025 жылғы ресми бағамы:

  • АҚШ доллары — 536,32 теңге;
  • Еуро — 626,9 теңге;
  • Ресей рублі — 6,6 теңге;
  • Қытай юані — 75,27 теңге.

Төмендегі мәліметтер материал дайындалған сәтте өзекті. Уақыт өте бұл баға өзгеруі мүмкін.

Астана:

  • Доллар: сатып алу — 536,47 теңге, сату — 542,46 теңге;
  • Еуро: сатып алу — 625,51 теңге, сату — 633,51 теңге;
  • Рубль: сатып алу — 6,57 теңге, сату — 6,72 теңге.

Алматы:

  • Доллар: сатып алу — 538,56 теңге, сату — 540,62 теңге;
  • Еуро: сатып алу — 626,96 теңге, сату — 630,87 теңге;
  • Рубль: сатып алу — 6,54 теңге, сату — 6,67 теңге.

Шымкент:

  • Доллар: сатып алу — 538,12 теңге, сату — 540,12 теңге;
  • Еуро: сатып алу — 624,83 теңге, сату — 629,63 теңге;
  • Рубль: сатып алу — 6,53 теңге, сату — 6,62 теңге.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 20 қыркүйек
11:52, 20 қыркүйек 2025
Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 20 қыркүйек
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 23 қыркүйек
11:35, 23 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 23 қыркүйек
Қазақстанның айырбастау пунктеріндегі 14 желтоқсан күнгі валюта бағамы
12:13, 14 желтоқсан 2023
Қазақстанның айырбастау пунктеріндегі 14 желтоқсан күнгі валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: