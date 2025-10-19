19 қазанда Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы
Zakon.kz Ұлттық банктегі және еліміздің үш ірі қаласындағы - Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы негізгі валюталардың орташа бағамын ұсынады.
Ұлттық банктің 19 қазан 2025 жылғы ресми бағамы:
- АҚШ доллары — 536,32 теңге;
- Еуро — 626,9 теңге;
- Ресей рублі — 6,6 теңге;
- Қытай юані — 75,27 теңге.
Төмендегі мәліметтер материал дайындалған сәтте өзекті. Уақыт өте бұл баға өзгеруі мүмкін.
Астана:
- Доллар: сатып алу — 536,47 теңге, сату — 542,46 теңге;
- Еуро: сатып алу — 625,51 теңге, сату — 633,51 теңге;
- Рубль: сатып алу — 6,57 теңге, сату — 6,72 теңге.
Алматы:
- Доллар: сатып алу — 538,56 теңге, сату — 540,62 теңге;
- Еуро: сатып алу — 626,96 теңге, сату — 630,87 теңге;
- Рубль: сатып алу — 6,54 теңге, сату — 6,67 теңге.
Шымкент:
- Доллар: сатып алу — 538,12 теңге, сату — 540,12 теңге;
- Еуро: сатып алу — 624,83 теңге, сату — 629,63 теңге;
- Рубль: сатып алу — 6,53 теңге, сату — 6,62 теңге.
