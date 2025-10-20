Қазақстандық оқушылар күзгі каникулда 7 күн демалады
Бүгін, 20 қазанда, Қазақстанның Оқу-ағарту министрлігі оқушылардың күзгі демалыс күндерінің ұзақтығын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, еліміздегі мектептерде бірінші тоқсан өз мәресіне жетіп келеді.
"Күзгі каникул 7 күнге созылады — 27 қазаннан бастап 2 қарашаға дейін (қоса алғанда)", — делінген Оқу-ағарту министрлігінің Telegram-арнасында жарияланған хабарламада.
Министрлік мәлім еткеніндей, оқушылардың демалысын тиімді әрі қауіпсіз өткізу, сондай-ақ олардың тұлғалық дамуын қолдау мақсатында "Адал азамат" атты бірыңғай тәрбие бағдарламасы аясында бірқатар іс-шаралар жоспарланған.
Бағдарлама аясында келесі бағыттар қамтылады:
- "Балалар кітапханасы" жобасы бойынша "Кітап оқимыз демалыста" атты шара;
- Қауіпсіздік сабақтары: "Буллингтен қорған" тренингі;
- Мектеп театрларының жұмысы.
"Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ең маңызды мәселе болып қала береді. Осы мақсатта жол-көлік оқиғаларының алдын алу, ата-аналармен бірлесіп қауіпсіздік ережелерін сақтау, көшеде және үйде қауіпсіз мінез-құлық, өрт және киберқауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару ұсынылады", — делінген министрлік хабарламасында.
Оқу-ағарту министрлігі бұл іс-шараларды оқу ұйымдарына әдістемелік нұсқаулық ретінде жолдағанын атап өтті.
Еске салсақ, 2025 жылдың 28 шілдесінде Қазақстан мектептеріндегі оқу және демалыс кезеңдерінің мерзімі бекітілген болатын.
