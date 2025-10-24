Қазақстандық оқушылардың күзгі демалысы: ата-аналар не білуі керек
Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 24 қазанда ведомстваның баспасөз қызметі хабарлады:
Оқушылармен кәсіптік бағдар беру жұмысын жүргізу: кәсіпорындарға экскурсиялар ұйымдастыру, сондай-ақ түрлі кәсіптің үздік өкілдерімен кездесулер өткізу.
Өмірлік қиын жағдайларға тап болған, үйде оқитын оқушылар үшін: виртуалды экскурсиялар, онлайн жарыстар, психологтармен іс-шаралар, белгілі бір пәндер бойынша кеңес берулер ұйымдастыру маңызды.
Ата-аналармен өзара қарым-қатынас құру: балалармен бірлесіп, мәдени-көпшілік және дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын, экскурсиялар, интернет-марафондар, ата-аналарға арналған конференциялар мен форумдар өткізу.
Ата-аналарға педагогикалық қолдау көрсету орталықтары: құқық қорғау, денсаулық сақтау, төтенше жағдайлар органдарының өкілдерін шақырументәрбие жұмыстары және зиянды әдеттердің алдын алу бойынша кеңес берулер ұйымдастыру.
Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету – мектептің де, ата-аналардың да басты міндеттерінің бірі. Сондықтан, аталмыш іс-шараларды өткізбес бұрын күзгі демалыс кезінде оқушылар мен олардың ата-аналарына өмір қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау туралы нұсқаулық жүргізу маңызды.
Еске салайық, биылғы оқу жылында күзгі демалыс 27 қазаннан басталып 2 қарашаны қоса алғанда 7 күнтізбелік күнді құрайды.