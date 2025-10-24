#Қазақстан
Қоғам

Қазақстандық оқушылардың күзгі демалысы: ата-аналар не білуі керек

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 09:47 Фото: pexels
Қазақстандық мектептерде бірінші тоқсан аяқталуда. Оқу-ағарту министрлігі "Адал азамат" біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында күзгі демалысты ұйымдастыру бойынша ұсыныстар әзірлеп, өңірлерге жолдады.

Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 24 қазанда ведомстваның баспасөз қызметі хабарлады:

Оқушылармен кәсіптік бағдар беру жұмысын жүргізу: кәсіпорындарға экскурсиялар ұйымдастыру, сондай-ақ түрлі кәсіптің үздік өкілдерімен кездесулер өткізу.

Өмірлік қиын жағдайларға тап болған, үйде оқитын оқушылар үшін: виртуалды экскурсиялар, онлайн жарыстар, психологтармен іс-шаралар, белгілі бір пәндер бойынша кеңес берулер ұйымдастыру маңызды.

Ата-аналармен өзара қарым-қатынас құру: балалармен бірлесіп, мәдени-көпшілік және дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын, экскурсиялар, интернет-марафондар, ата-аналарға арналған конференциялар мен форумдар өткізу.

Ата-аналарға педагогикалық қолдау көрсету орталықтары: құқық қорғау, денсаулық сақтау, төтенше жағдайлар органдарының өкілдерін шақырументәрбие жұмыстары және зиянды әдеттердің алдын алу бойынша кеңес берулер ұйымдастыру.

Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету – мектептің де, ата-аналардың да басты міндеттерінің бірі. Сондықтан, аталмыш іс-шараларды өткізбес бұрын күзгі демалыс кезінде оқушылар мен олардың ата-аналарына өмір қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау туралы нұсқаулық жүргізу маңызды.

Еске салайық, биылғы оқу жылында күзгі демалыс 27 қазаннан басталып 2 қарашаны қоса алғанда 7 күнтізбелік күнді құрайды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандық оқушылар күзгі каникулда 7 күн демалады
13:46, 20 қазан 2025
Қазақстандық оқушылар күзгі каникулда 7 күн демалады
Оқушылардың қысқы демалысы: Білім министрлігі Қазақстан халқына үндеу жасады
12:40, 30 желтоқсан 2024
Оқушылардың қысқы демалысы: Білім министрлігі Қазақстан халқына үндеу жасады
Қазақстанда егін жинау науқаны аяқталуға жақын
10:44, Бүгін
Қазақстанда егін жинау науқаны аяқталуға жақын
