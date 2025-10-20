#Қазақстан
Қоғам

Алматының бірнеше ықшамауданында 23 қазанға қараған түні су болмайды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 16:44 Фото: freepik
Алматы тұрғындарына 22 қазаннан 23 қазанға қараған түні ауызсудың уақытша өшірілетіні туралы ескерту жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алматы Су" коммуналдық кәсіпорнының мәліметінше, инженерлік желілерді ауыстыру және жөндеу жұмыстарына байланысты 2025 жылғы 22 қазан күні сағат 23:00-ден 23 қазан таңғы 05:00-ге дейін төмендегі аумақтарда су беру тоқтатылады:

  • Әл-Фараби даңғылы – Саин көшесі – Жандосов көшесі – Қарғалы өзені шекарасындағы контурда;
  • сонымен қатар Мамыр-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Атамекен, Алмас, Шабыт, Жазира, Қуаныш, Таугүл (Ықылас және Цветочная көшелері), Достық (Абай даңғылының оңтүстігі, Абай – Қарғалы өзені – Шаляпин – Ашимов көшелері) ықшамаудандарында.

Бұдан бөлек, Абай – Алтынсарин – Шаляпин – Саин көшелері шегіндегі аймақта, соның ішінде 6, 7, 10а және 12-ықшамаудандарында су қысымы төмендеуі мүмкін.

Коммуналдық қызмет өкілдері тұрғындарды техникалық жұмыстардың уақытша қолайсыздықтарына түсіністікпен қарауға шақырады.

Мекеме мамандары су өшірілетін аймақтардың картасын да ұсынды.

Қосымша ақпарат алу және туындаған сұрақтар бойынша 274–66–66 нөміріне хабарласуға болады.

Айта кетейік, бұған дейін Алматы полициясы "Қайрат" – "Пафос" футбол матчы қарсаңында 21 қазан күні жолдарда уақытша шектеулер енгізілетінін хабарлаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
