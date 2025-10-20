Астанада аяз, Шымкентте 27 градусқа дейін жылы болады – синоптиктердің 21–23 қазанға арналған болжамы
Астана
21 қазан: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Шығыстан соққан желдің жылдамдығы түнде 2–7, күндіз 7–12 м/с. Ауа температурасы түнде -5...-7°С, күндіз +10...+12°С.
22 қазан: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде -5...-7°С, күндіз +9...+11°С.
23 қазан: бұлт аралас, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 7–12 м/с. Түнде -3...-5°С, күндіз +9...+11°С.
Алматы
21 қазан: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде +5...+7°С, күндіз +17...+19°С.
22 қазан: бұлт аралас, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Түнде +7...+9°С, күндіз +18...+20°С.
23 қазан: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Түнде +8...+10°С, күндіз +20...+22°С.
Шымкент
21 қазан: аздаған бұлт, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Түнде +6...+8°С, күндіз +22...+24°С.
22 қазан: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 8–13 м/с. Түнде +8...+10°С, күндіз +23...+25°С.
23 қазан: бұлт аралас, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 8–13 м/с. Түнде +10...+12°С, күндіз +25...+27°С.
Синоптиктердің айтуынша, антициклон әсерінен елдің басым бөлігінде жауын-шашынсыз, ашық ауа райы сақталады, алайда түнгі және таңғы уақытта тұман мен аяз күтіледі.