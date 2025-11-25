Астанада аяз, Алматы мен Шымкентте күн жылы: 26–28 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Астана бойынша ауа райы болжамы
26 қараша: Қалыңдығы әркелкі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнде және таңертең жел 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде -1–3°С, күндіз +4–6°С.
27 қараша: Қалыңдығы әркелкі бұлттылық, кей жерлерде қар, жергілікті боран, көктайғақ. Жел 20 м/с дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде және күндіз -2°С.
28 қараша: Қалыңдығы әркелкі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнде және таңертең тұман. Ауа температурасы түнде -5–7°С, күндіз -1–3°С.
Алматы бойынша ауа райы болжамы
26–27 қараша: Қалыңдығы әркелкі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Ауа температурасы түнде +2–4°С, күндіз +14–16°С.
28 қараша: Қалыңдығы әркелкі бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Жел әлсіз болуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +2–4°С, күндіз +11–13°С.
Шымкент бойынша ауа райы болжамы
26 қараша: Аздаған бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Ауа температурасы түнде -1–+1°С, күндіз +16–18°С.
27–28 қараша: Аздаған бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Ауа температурасы түнде -1–+1°С, күндіз +17–19°С.
Сонымен қатар, 25 қарашада Қазақстанның кей бөлігінде қолайсыз ауа райы болатынын ескерткен едік.