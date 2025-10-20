#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

"Нөсер жаңбыр жауып, үсік жүреді". Еліміз бойынша 21 қазанға арналған ауа райы болжамы

Нөсер жаңбыр, ауа райы болжамы, 21 қазан, дауылды ескерту, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 18:28 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК-ның мамандары алдағы сейсенбі, 2025 жылдың 21 қазанында Қазақстанда ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, түнде сынап бағаны 1-3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі:

  • Жетісу облысының орталығында, шығысында,
  • Алматы облысының солтүстігінде.
"Республикамыздың батысында солтүстік-батыс циклон әсерінен жаңбыр жауады. Қазақстанның қалған аумағында солтүстік антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша жел екпін алады деп күтіледі, солтүстікте, солтүстік-батыста, шығыста, оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында тұман болады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Сонымен қатар Қазақстанның бірқатар облыстарында:

  • жоғары өрт қаупі – Маңғыстау облысында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл өңірінің орталығында, Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында, Алматы облысының батысында, Қостанай өңірінің оңтүстік-батысында және Ақмола облысында, Ұлытау өңірінің солтүстігінде, шығысында, орталығында, Абай облысының оңтүстігінде,
  • төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау өңірінің солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы өңірінің солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігінде, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысының оңтүстігінде.

"Қазгидромет" РМК-ның синоптиктері еліміздің үш қаласы бойынша 21–23 қазанға арналған ауа райы болжамымен бөлісті.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
