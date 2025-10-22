Синоптиктер еліміз бойынша 23 қазанға арналған ауа райы болжамымен бөлісті
Сурет: pixabay
Синоптиктер алдағы бейсенбіде, 2025 жылы 23 қазанда Қазақстанда ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжам бойынша, түнде Жетісу облысының солтүстігі мен орталығында сынап бағаны 1-3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі.
"Солтүстік антициклон еліміздің басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райын анықтайды. Республикамыздың батысында, солтүстік-батысында ғана солтүстік-батыс циклон әсерінен жауын-шашын болады деп күтіледі. Республика бойынша түнде және таңертең тұман түседі, еліміздің батысында, оңтүстік-шығысында жел екпін алады деп болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Сондай-ақ Қазақстанның бірқатар өңірлерінде мынандай табиғи қатер байқалады:
- жоғары өрт қаупі – Маңғыстау, Ұлытау облыстарында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл өңірінің орталығында, солтүстігінде, Қызылорда облысының орталығында, Алматы облысының батысында, Қостанай және Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында, Абай облысының оңтүстігінде,
- төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай және Ұлытау облыстарының оңтүстігінде.
Бұған дейін синоптиктер 23-25 қазанда Қазақстанда ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript