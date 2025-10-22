#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта
+11°
$
538.53
623.94
6.59
Қоғам

Синоптиктер еліміз бойынша 23 қазанға арналған ауа райы болжамымен бөлісті

Тұман, Қазақстан, ауа райы болжамы, 23 қазан , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 20:27 Сурет: pixabay
Синоптиктер алдағы бейсенбіде, 2025 жылы 23 қазанда Қазақстанда ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, түнде Жетісу облысының солтүстігі мен орталығында сынап бағаны 1-3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі.

"Солтүстік антициклон еліміздің басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райын анықтайды. Республикамыздың батысында, солтүстік-батысында ғана солтүстік-батыс циклон әсерінен жауын-шашын болады деп күтіледі. Республика бойынша түнде және таңертең тұман түседі, еліміздің батысында, оңтүстік-шығысында жел екпін алады деп болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Сондай-ақ Қазақстанның бірқатар өңірлерінде мынандай табиғи қатер байқалады:

  • жоғары өрт қаупі – Маңғыстау, Ұлытау облыстарында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл өңірінің орталығында, солтүстігінде, Қызылорда облысының орталығында, Алматы облысының батысында, Қостанай және Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында, Абай облысының оңтүстігінде,
  • төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай және Ұлытау облыстарының оңтүстігінде.

Бұған дейін синоптиктер 23-25 қазанда Қазақстанда ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Мәтіндегі қате: