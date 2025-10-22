#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Синоптиктер болжамы: келесі үш күнде Қазақстанда ауа райы тұрақты болады

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 16:53 Фото: pixabay
Қазақстан тұрғындарына келесі үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды. 23-25 қазан 2025 жылдары температура көрсеткіштері айтарлықтай өзгермейді. Тек елдің батысында қатты жаңбыр жаууы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың болжамына сәйкес, Қазақстанның көп бөлігінде ауа райын антициклонның тауы анықтайды. Көптеген аймақтарда ашық, жылы, жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

"Тек елдің батысы мен солтүстік-батысында циклон жотасының әсерінен жаңбыр жауады", – деп хабарлады ҚР Ұлттық гидрометеорология қызметінің баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, республика аумағында жел күшейеді деп күтілуде. Түнгі және таңғы сағаттарда батыс, солтүстік және шығыс аймақтарда тұман болуы мүмкін.

Синоптиктер атап өткендей, температуралық фонда елеулі өзгерістер жоқ.

Айта кетейік, 22 қазан 2025 жылы 14 облысқа дауылды ескерту жарияланған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
