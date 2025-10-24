Астана, Алматы, Шымкент: мерекелік демалыста ауа райы қандай болады
Синоптиктердің мәліметіне сәйкес, Астана мен Шымкентте жауын-шашын күтіледі. Ал Алматы тұрғындарына ауа райы сәл қолайлырақ болады: мегаполисте жылы, жауын-шашынсыз күндер күтілуде.
Астанадағы ауа райы
25 қазан: кей жерлерде бұлтты, күндіз жаңбыр. Жел оңтүстік-шығыстан түнде солтүстік-шығысқа ауысады, 3-8 м/с, күндіз 9-14 м/с. Түнде ауа температурасы шамамен 0°С, күндіз +10…+12°С.
26 қазан: кей жерлерде бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз +5…+7°С.
27 қазан: кей жерлерде бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел солтүстік-шығыстан 5-10 м/с. Түнде -3…+5°С, күндіз +4…+6°С.
Алматыдағы ауа райы
25 қазан: кей жерлерде бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Түнде +7…+9°С, күндіз +20…+22°С.
26 қазан: кей жерлерде бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел оңтүстік-батыстан 3-8 м/с. Түнде +8…+10°С, күндіз +20…+22°С.
27 қазан: кей жерлерде бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 3-8 м/с. Түнде +8…+10°С, күндіз +18…+20°С.
Шымкенттегі ауа райы
25 қазан: кей жерлерде бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел оңтүстік-батыстан 5-10 м/с. Түнде +11…+13°С, күндіз +23…+25°С.
26 қазан: кей жерлерде бұлтты, кешке жаңбыр. Жел оңтүстік-батыстан 8-13 м/с. Түнде +8…+10°С, күндіз +23…+25°С.
27 қазан: кей жерлерде бұлтты, түнде жаңбыр. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Түнде +8…+10°С, күндіз +23…+25°С.
Еске салсақ, синоптиктер мейрам күндері Қазақстанда қар жауып, -8°С дейін аяз болуы мүмкін екенін алдын ала хабарлаған.