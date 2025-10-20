Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы
"Қазгидромет" РМК мамандары 2025 жылдың қазан айының соңына қатысты Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша ауа райының консультативтік болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана
- 24 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің екпіні - 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде: +1...+3°С, күндіз: +9...+11°С.
- 25 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстіктен соққан желдің екпіні - 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде: +1...+3°С, күндіз: +10...+12°С.
- 26 қазан: аспан бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Батыстан соққан желдің екпіні - 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде: 0...-2°C, күндіз: +7...+9°C.
- 27 қазан: аспан бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 9-14 м/с, кей тұста 15-18 м/с болады. Ауа температурасы түнде: 0...-2°C, күндіз: +7...+9°C.
- 28-29 қазан: аспан бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады, күндіз жаңбыр жауады. Батыстан, солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 9-14 м/с, кей тұста 15-18 м/с болады. Ауа температурасы түнде: +2...+4°C, күндіз: +6...+8°C.
- 30-31 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде: -1...-3°С, күндіз: +6...+8°С.
Алматы
- 24 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +8...+10°С, күндіз: +21...+23°С.
- 25 қазан: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 7-12 м/с, кей тұста - 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде: +10...+12°С, күндіз: +23...+25°С.
- 26-27 қазан: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Батыстан соққан желдің екпіні - 7-12 м/с, кей тұста - 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде: +6...+8°С, күндіз: +21...+23°С.
- 28 қазан: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 7-12 м/с, кей тұста - 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде: +5...+7°С, күндіз: +20...+22°С.
- 29-31 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде: +8...+10°С, күндіз: +23...+25°С.
Шымкент
- 24 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +12...+14°С, күндіз: +26...+28°С.
- 25 қазан: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°С, күндіз: +22...+24°С.
- 26 қазан: аспан бұлтты, кейде жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +11...+13°С, күндіз: +21...+23°С.
- 27-28 қазан: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +8...+10°С, күндіз: +23...+25°С.
- 29-31 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +10...+12°С, күндіз: +25...+27°С.
"Қазгидромет" РМК-ның синоптиктері еліміздің үш қаласы бойынша 21–23 қазанға арналған ауа райы болжамымен бөлісті.
