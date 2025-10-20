#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Қоғам

Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы

Қар жауды, Астана, Алматы, Шымкент, 24 қазан, 25 қазан, 26 қазан, 27 қазан, 28 қазан, 29 қазан, 30 қазан, 31 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 19:51 Сурет: freepik
"Қазгидромет" РМК мамандары 2025 жылдың қазан айының соңына қатысты Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша ауа райының консультативтік болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

  • 24 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің екпіні - 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде: +1...+3°С, күндіз: +9...+11°С.
  • 25 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстіктен соққан желдің екпіні - 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде: +1...+3°С, күндіз: +10...+12°С.
  • 26 қазан: аспан бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Батыстан соққан желдің екпіні - 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде: 0...-2°C, күндіз: +7...+9°C.
  • 27 қазан: аспан бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 9-14 м/с, кей тұста 15-18 м/с болады. Ауа температурасы түнде: 0...-2°C, күндіз: +7...+9°C.
  • 28-29 қазан: аспан бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады, күндіз жаңбыр жауады. Батыстан, солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 9-14 м/с, кей тұста 15-18 м/с болады. Ауа температурасы түнде: +2...+4°C, күндіз: +6...+8°C.
  • 30-31 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде: -1...-3°С, күндіз: +6...+8°С.

Алматы

  • 24 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +8...+10°С, күндіз: +21...+23°С.
  • 25 қазан: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 7-12 м/с, кей тұста - 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде: +10...+12°С, күндіз: +23...+25°С.
  • 26-27 қазан: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Батыстан соққан желдің екпіні - 7-12 м/с, кей тұста - 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде: +6...+8°С, күндіз: +21...+23°С.
  • 28 қазан: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 7-12 м/с, кей тұста - 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде: +5...+7°С, күндіз: +20...+22°С.
  • 29-31 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде: +8...+10°С, күндіз: +23...+25°С.

Шымкент

  • 24 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +12...+14°С, күндіз: +26...+28°С.
  • 25 қазан: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°С, күндіз: +22...+24°С.
  • 26 қазан: аспан бұлтты, кейде жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +11...+13°С, күндіз: +21...+23°С.
  • 27-28 қазан: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +8...+10°С, күндіз: +23...+25°С.
  • 29-31 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +10...+12°С, күндіз: +25...+27°С.

"Қазгидромет" РМК-ның синоптиктері еліміздің үш қаласы бойынша 21–23 қазанға арналған ауа райы болжамымен бөлісті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Күн күрт жылынады". Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша ауа райы болжамы
15:16, 25 қаңтар 2025
"Күн күрт жылынады". Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша ауа райы болжамы
Астана, Алматы, Шымкент: Алдағы демалыс күндерге арналған ауа райы болжамы
17:15, 24 қаңтар 2025
Астана, Алматы, Шымкент: Алдағы демалыс күндерге арналған ауа райы болжамы
Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
18:00, 19 шілде 2025
Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: