#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Босануға дайындық: Қазақстанда қандай қызметтерді онлайн алуға болады

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 09:31 Фото: pexels
Босануға дайындық пен босанғаннан кейінгі кезең – әйел өміріндегі ең маңызды уақыттардың бірі. Бұл тек физиологиялық емес, сонымен қатар бюрократиялық тұрғыдан да маңызды кезең. Себебі жүктілік кезінде және бала дүниеге келген соң бірқатар ресми қадамдарды орындау қажет.

Электрондық үкіметтің мәліметінше, 2025 жылғы 21 қазанда босануға дайындық кезеңінде әйелдерге келесі қызметтерді алу ұсынылады:

  • емханаға тіркелу;
  • декреттік демалыс рәсімдеу;
  • акушер-гинеколог дәрігеріне есепке тұру.
  • Ал нәресте дүниеге келгеннен кейін:
  • баланың тууын тіркеу;
  • баланы балабақша кезегіне қою;
  • жәрдемақы мен төлемдерге өтініш беру қажет.

Жүктілік пен босануға қатысты мемлекеттік қызметтердің басым бөлігі eGov.kz порталында онлайн түрде қолжетімді.

Мәселен, бала туылғанға дейін порталда мына қызметтерді рәсімдеуге болады:

  • емханаға тіркелу;
  • акушер-гинекологқа есепке тұру;
  • декреттік демалысқа шығуды рәсімдеу.

Әрбір қызметті қалай алу керектігі туралы қадамдық нұсқаулық сайтта көрсетілген. Толығырақ ақпаратты gov.kz платформасындағы "Өмірлік жағдайлар" бөлімінен білуге болады.

Бұған дейін қазақстандықтарға eGov порталындағы алаяқтардан қорғайтын маңызды қызмет туралы ескерту жасалған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
