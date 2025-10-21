#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Қоғам

Полицейге жала жапқан азамат жауапқа тартылды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 12:54 Фото: Zakon.kz
Астана қаласы полиция департаментінің ресми Instagram парақшасында беймәлім ер адам мемлекеттік қызметшіге қатысты әдепсіз пікірлер қалдырғаны анықталды.

Шымкент тұрғыны өз жазбаларында полиция қызметкерінің абыройы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін көрінеу жалған мәліметтер таратқан, сонымен қатар оған және оның отбасына қоқан-лоқы көрсеткен.

Тексеру барысында полицейлер оның жеке басын анықтап, 48 жастағы ер адам полиция бөліміне жеткізілді. Оған қатысты жала жабу бабы бойынша жауапқа тартылды.

Шымкент қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының шешімімен аталған азамат 20 тәулікке қамауға алынды.

Полиция азаматтарға кез келген құқыққа қайшы әрекет жасаған адам заң аясында қатаң түрде жазаға тартылатынын ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өскеменде жол ортасында билеп, видеоға түскен тұрғын жауапқа тартылды
16:23, 08 қазан 2024
Өскеменде жол ортасында билеп, видеоға түскен тұрғын жауапқа тартылды
Астанада мас күйде кеңседе төбелес шығарған азамат жауапқа тартылды
10:06, 04 желтоқсан 2023
Астанада мас күйде кеңседе төбелес шығарған азамат жауапқа тартылды
Астанада жас жігіт аялдаманы талқандады
18:23, 21 қараша 2023
Астанада жас жігіт аялдаманы талқандады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: