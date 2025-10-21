Аяз бен жаңбыр: Қазақстанның қай өңірлерінде ауа райы бұзылады
Метеорологтардың мәліметінше, елдің басым бөлігінде солтүстік антициклонның әсерінен жауын-шашын жаумайды.
Тек республиканың батысында Солтүстік-батыс циклонының ойысы әсерінен жаңбыр, кей жерлерде нөсер жаңбыр жаууы мүмкін.
Оңтүстік пен оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында аздаған жаңбыр жауады.
Сондай-ақ ел аумағында түнгі және таңғы сағаттарда тұман түседі, ал батыста, солтүстік-батыста және оңтүстік-шығыста жел күшеюі ықтимал.
Түнде солтүстікте және Жетісу облысының орталығында -1…-3°С дейін үсік жүреді деп болжанып отыр.
Жоғары өрт қаупі Маңғыстау, Ұлытау облыстарында, сондай-ақ Атырау облысының солтүстік-шығысы мен оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында, Жамбыл облысының орталығында, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында, Алматы облысының батысында, Қостанай мен Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында және Абай облысының оңтүстігінде күтіледі.
Төтенше өрт қаупі Қызылорда, Түркістан, Атырау (солтүстік, оңтүстік және шығыс аудандарында), Жамбыл (батыс және солтүстік аудандарында), Ақтөбе (батыс, солтүстік-шығыс және орталық бөлігінде), Алматы (солтүстік аймақтарында), Қостанай (оңтүстігінде), сондай-ақ Батыс Қазақстан және Ұлытау облыстарында сақталады.