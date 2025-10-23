#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда тегін медицина мен МӘМС аясындағы қызметтер ҚҚС-сыз көрсетіледі

Фото: pixabay
Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі (ДСМ) тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі мен міндетті медициналық сақтандыру аясындағы, соның ішінде орфандық және әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеуге арналған медициналық қызметтер тізімін дайындады.

Бұл қызметтер мен препараттардың айналымы қосылған құн салығынан (ҚҚС) босатылады.

Жобаға сәйкес қаулы келесі тармақтарды айқындайды:

  • тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі (ТМККК) мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) аясындағы, соның ішінде орфандық және әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеуге арналған медициналық қызметтердің тізімі — олардың айналымы қосылған құн салығынан (ҚҚС) босатылады;
  • ТМККК мен МӘМС шеңберінде, сондай-ақ орфандық және әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеуге арналған дәрілік заттардың тізімі, соның ішінде фармацевтикалық субстанциялар мен жартылай дайын өнімдер — олардың да айналымы ҚҚС-тан босатылады;
  • ТМККК мен МӘМС аясында импортталатын дәрі-дәрмектердің, соның ішінде фармацевтикалық субстанциялар мен жартылай дайын өнімдердің тізімі — бұл тауарлар да ҚҚС төлеуден босатылады;
  • орфандық және әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеуге арналған дәрілік заттарды импорттау кезінде ҚҚС-тан босату тәртібі белгіленеді.

Қаулы қабылданған жағдайда мынадай өзгерістер енгізіледі деп күтілуде:

  • тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі (ТМККК) мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) аясында, соның ішінде сирек (орфандық) және әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеуге арналған дәрілік препараттар қосылған құн салығынан (ҚҚС) босатылады;
  • ТМККК мен МӘМС шеңберіндегі медициналық қызметтер, сондай-ақ орфандық және әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеуге бағытталған қызметтер ҚҚС есепке алынбай көрсетіледі;
  • дәрі-дәрмектерді Қазақстан аумағына әкелу кезінде, оларды түпкілікті тұтынушыларға сатқанға дейін, ҚҚС бойынша жеңілдік барлық кезеңде қолданылады. Бұл шара пациенттерге қажетті дәрілерді артық төлемсіз алуға мүмкіндік береді, ал отандық компаниялар үшін қосымша қаржылық жүктемені азайтады.

Денсаулық сақтау министрлігінде бұл шара пациенттерді қолдауға және емдеу қолжетімділігін арттыруға бағытталғаны атап өтілді. ҚҚС-тан босату медициналық ұйымдардың қаржылық жүктемесін азайтып, пациенттер үшін мүмкіндіктерді кеңейтеді.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 27 қазанға дейін қоғамдық талқылау үшін орналастырылған.

