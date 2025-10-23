Қазақстанда 2 миллион адамды ЖИ жұмыстан ығыстыруы мүмкін
Оның айтуынша, 2029 жылға дейін бір миллион азамат қайта даярлануға жоспарланған.
Журналистер алдағы жылдары қанша жұмыс орны қысқартылуы немесе толықтай жасанды интеллектпен алмастырылуы мүмкін екенін сұрады.
"Еңбек министрлігінің болжамы бойынша, алдағы 5 жылда 2,5 миллион маман автоматтандыру қаупіне ұшырауы мүмкін. Оның ішінде шамамен бір миллион маман жасанды интеллект қолдану салдарынан автоматтандырылуы ықтимал. Бізде жоспар бар – 2029 жылдың соңына дейін бір миллион азаматты жасанды интеллект саласына қайта даярлаймыз", – деді Мун.
Ол Astana Hub платформасында алғашқы видеосабақтар қолжетімді екенін атап өтті. Бағдарлама арқылы азаматтар репетиторлар, коучтар және мамандардан, соның ішінде жасанды интеллект саласындағы тегін білім ала алады.
"Еңбек министрлігі автоматтандыру енгізілген жағдайда қай мамандықтар екінші планға шығуы мүмкін екенін болжайды. Біз Ғылым министрлігі мен Жоғары білім министрлігімен бірлесе отырып, жаңа мамандықтарға қайта даярлау курстарын әзірлеп жатырмыз. Мысалы, жасанды интеллектке арналған мәліметтерді өңдеушілер қазір өте сұранысқа ие", – деді ол.
Мун жасанды интеллекттің интернет сияқты кей мамандықтарды ығыстырып, жаңа мүмкіндіктер ашатынын атап өтті. "Классикалық бағдарламашылар енді ЖИ саласын оқып, жұмыс өнімділігін арттыруда. Мысалы, егер бұрын бір сайтты екі аптада жасап шықсақ, ЖИ арқылы оны бір күнде жасауға болады", – деді вице-министр. Бағдарламашылар болашақта да сұраныста болады.
Сонымен қатар, Қазақстанда жасанды интеллект енгізілмес бұрын мемлекеттік функциялар бойынша инвентаризация басталды.