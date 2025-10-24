#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Қоғам

Алматы мен Мәскеу арасында пойыз іске қосылады: жол шамамен 3,5 күнге созылады

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, пассажиры поездов, пассажиры поезда , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 09:16 Фото: Zakon.kz
26 қазаннан бастап Ресей астанасынан Алматыға әрі қарай жекеше тоқтаусыз жету мүмкіндігі қайтадан пайда болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейін бұл маршрут 2017 жылы тоқтатылған болатын. РЖД баспасөз қызметі 23 қазан күні Telegram-арнасында оның қайта іске қосылғанын хабарлады.

"Қазақстан темір жолының өтініші бойынша Мәскеу мен Алматы арасында тікелей теміржол қатынасы қайта жаңартылды", — делінген хабарламада.

Қазақстанда маршрут Тараз, Шымкент, Қызылорда, Ақтөбе, Орал қалалары арқылы өтеді. Ресейде пойыз Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань және басқа елді мекендерде тоқтайды.

Бірінші рейс Қазақстаннан 26 қазан күні жергілікті уақыт бойынша 20:00-де №7/8 Алматы – Саратов пойызымен шығатын болады. Мәскеуден – 30 қазан күні сағат 19:27-де №85/86 Мәскеу – Дербент пойызымен кетеді (Саратов арқылы өтеді).

2025 жылдың 30 қыркүйегінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев "Достық" – "Мойынты" теміржолының екінші желісін іске қосты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда кезекті қаламаңы маршруты іске қосылады
09:39, 27 қараша 2023
Алматыда кезекті қаламаңы маршруты іске қосылады
Ресейде 2024 жылғы президент сайлауы үш күнге созылады
15:45, 08 желтоқсан 2023
Ресейде 2024 жылғы президент сайлауы үш күнге созылады
Алматыда алғашқы көпдеңгейлі тұрақ 2024 жылы іске қосылады
14:10, 22 маусым 2023
Алматыда алғашқы көпдеңгейлі тұрақ 2024 жылы іске қосылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: