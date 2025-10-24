Алматы мен Мәскеу арасында пойыз іске қосылады: жол шамамен 3,5 күнге созылады
26 қазаннан бастап Ресей астанасынан Алматыға әрі қарай жекеше тоқтаусыз жету мүмкіндігі қайтадан пайда болады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұған дейін бұл маршрут 2017 жылы тоқтатылған болатын. РЖД баспасөз қызметі 23 қазан күні Telegram-арнасында оның қайта іске қосылғанын хабарлады.
"Қазақстан темір жолының өтініші бойынша Мәскеу мен Алматы арасында тікелей теміржол қатынасы қайта жаңартылды", — делінген хабарламада.
Қазақстанда маршрут Тараз, Шымкент, Қызылорда, Ақтөбе, Орал қалалары арқылы өтеді. Ресейде пойыз Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань және басқа елді мекендерде тоқтайды.
Бірінші рейс Қазақстаннан 26 қазан күні жергілікті уақыт бойынша 20:00-де №7/8 Алматы – Саратов пойызымен шығатын болады. Мәскеуден – 30 қазан күні сағат 19:27-де №85/86 Мәскеу – Дербент пойызымен кетеді (Саратов арқылы өтеді).
2025 жылдың 30 қыркүйегінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев "Достық" – "Мойынты" теміржолының екінші желісін іске қосты.
