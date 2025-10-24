#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Қоғам

Президент бес жылда білім беру саласына бөлінетін қаржы үш есе артқанын мәлімдеді

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 13:06 Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты жиында әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттарына тоқталды.

Президенттің айтуынша, Қазақстан Конституция бойынша әлеуметтік мемлекет болғандықтан, халықтың әл-ауқатын арттыру басты міндет болып қала береді.

"Әлеуметтік стратегиямыз тиімді әрі әділетті болуы тиіс. Осы мақсатта "Ұлттық қор – балаларға" бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Бұл – өскелең ұрпақ үшін жасалған маңызды қадам", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше, соңғы бес жылда білім беру саласына бөлінетін қаржы көлемі үш есеге артқан. Сонымен қатар ұстаздардың жалақысы екі есе көбейген. "Бүгінде қоғамда мұғалім мәртебесі айтарлықтай көтерілді. Ел бойынша 1200 жаңа мектеп ашылды. Оның ішінде "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында көптеген жаңа білім ордалары бой көтерді", – деді Мемлекет басшысы.

Президент ұлттық ғылымды дамытуға да ерекше назар аударылатынын атап өтті. Соңғы бес жылда бұл салаға бөлінген қаражат бес есе өскен. Сондай-ақ шетелдің 33 жетекші жоғары оқу орнының филиалдары ашылған.

Қасым-Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау саласындағы жетістіктерге де тоқталды. 2020 жылдан бері медицинаға бөлінетін қаржы үш есеге артқан. Осы уақыт аралығында 927 жаңа медициналық нысан пайдалануға берілді. "Еліміздегі орташа өмір сүру ұзақтығы 75 жастан асты. Бұл – қабылданған реформалардың нақты нәтижесі", – деді Президент.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент: "Таза Қазақстан" акциясы азаматтарымыздың экологиялық сана-сезімін өзгерте бастады
13:11, Бүгін
Президент: "Таза Қазақстан" акциясы азаматтарымыздың экологиялық сана-сезімін өзгерте бастады
Тоқаев тәуелсіздік алғаннан бері, өмір сүру ұзақтығы алғаш рет 75 жастан асқанын мәлімдеді
14:02, 23 қазан 2024
Тоқаев тәуелсіздік алғаннан бері, өмір сүру ұзақтығы алғаш рет 75 жастан асқанын мәлімдеді
Президент: Қазақстан халықаралық көлік дәліздерінің негізгі бөлігіне айналып келеді
13:02, Бүгін
Президент: Қазақстан халықаралық көлік дәліздерінің негізгі бөлігіне айналып келеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: