#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Қоғам

Президент: "Таза Қазақстан" акциясы азаматтарымыздың экологиялық сана-сезімін өзгерте бастады

Скала Окжетпес, скала Жумбактас, Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 13:11 Фото: pexels
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты жиында экологиялық мәдениетті арттыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды.

Президенттің айтуынша, елімізде жүзеге асырылып жатқан "Таза Қазақстан" жалпыұлттық акциясы халықтың, әсіресе жастардың белсенді қолдауына ие болып отыр.

"Былтырдан бері шамамен 2,8 миллион гектар жер тазартылып, 4 миллионнан астам ағаш отырғызылды. Ең бастысы – азаматтарымыздың экологиялық сана-сезімі, бүкіл болмысы өзгере бастады", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы барлық салада оң өзгерістердің байқалып отырғанын атап өтті. Дегенмен Президент елдің дамуы мен жаңғыру қарқынын бәсеңдетпеу қажеттігін айтты.

"Биыл еліміздің мерейі өсіп, рухы көтерілген жыл болды. Азаматтарымыз көптеген салада табысқа жетті. Оқушыларымыз халықаралық білім додаларында мыңнан астам медаль иеленді, спортшыларымыз ел туын биікте желбіретті. Дарынды жастарымыз ұлттық мәдениетімізді әлемге танытып жүр", – деді ол.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, бүгінгі жетістіктер – жылдар бойы жүргізілген жүйелі және тиімді жұмыстың нәтижесі.

"Жаһан жұрты қазақ халқын рухы биік, мәдениеті бай, зияткер ұлт ретінде танып отыр. Ендігі міндет – осы қарқынды бәсеңдетпей, тек алға жылжу", – деп түйіндеді Президент.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев: Тұрақтылық пен тыныштық – ел дамуының кепілі
13:14, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев: Тұрақтылық пен тыныштық – ел дамуының кепілі
Президент бес жылда білім беру саласына бөлінетін қаржы үш есе артқанын мәлімдеді
13:06, Бүгін
Президент бес жылда білім беру саласына бөлінетін қаржы үш есе артқанын мәлімдеді
Президент: "Заң мен тәртіп" тұжырымдамасы – еліміздің жарқын болашағын құрудың маңызды тетігі
13:08, Бүгін
Президент: "Заң мен тәртіп" тұжырымдамасы – еліміздің жарқын болашағын құрудың маңызды тетігі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: