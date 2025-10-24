#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев: Тұрақтылық пен тыныштық – ел дамуының кепілі

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 13:14 Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты жиында елдің тұрақтылығы мен бірлігін сақтаудың маңыздылығын атап өтті.

Президенттің айтуынша, Қазақстанның басты мақсаты – әділетті, қауіпсіз, таза әрі қуатты мемлекет құру.

"Бұл – барша азаматқа ортақ міндет және қастерлі парыз. Озық ел болу үшін біз әлі талай белесті бағындыруымыз керек", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы әсіресе жастарға тұрақтылық пен тыныштықтың мәнін түсіндіру қажеттігін айтты.

"Еліміздің ертеңі – өскелең ұрпақтың қолында. Сондықтан жастарымызды ең алдымен адал азамат етіп тәрбиелеу қажет. Адал азамат дегеніміз – елін, жерін құрметтейтін, заңға бағынатын, білімге ұмтылатын және ел бірлігін нығайтуға үлес қосатын тұлға", – деді Президент.

Оның айтуынша, мемлекеттің өркендеуі патриот, еңбекқор және мәдениетті жастардың болмысына тікелей байланысты.

"Әр азамат өз ісіне тиянақты, ұқыпты және жинақы болса, тұтас мемлекет те табысты болады. Біз бәсекеге қабілетті ұлт болуға тиіспіз. Ол үшін азаматтарымыз заманауи, озық ойлы және жасампаз болуы қажет", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент қазіргі күрделі әрі құбылмалы заманда елдің дамуы батыл шешімдер мен сенімді қадамдарға негізделуі керек екенін атап өтті.

"Біз жарқын болашаққа қарай нық сеніммен жүруіміз қажет. Сонда ғана осы кезең халқымыздың сана-сезімінде ұлы бетбұрыс ретінде қалады деп сенемін", – деп түйіндеді Мемлекет басшысы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қазақстан үш жыл ішінде толық цифрлық елге айналады
13:45, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қазақстан үш жыл ішінде толық цифрлық елге айналады
2019 жылдан бері экономикамыз 16 пайызға өсті - Қасым-Жомарт Тоқаев
12:58, Бүгін
2019 жылдан бері экономикамыз 16 пайызға өсті - Қасым-Жомарт Тоқаев
Қасым-Жомарт Тоқаев: Республика күні – халқымыздың дербес ел болуына жол ашқан қастерлі күн
12:51, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев: Республика күні – халқымыздың дербес ел болуына жол ашқан қастерлі күн
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: