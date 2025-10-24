#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Саясат

2019 жылдан бері экономикамыз 16 пайызға өсті - Қасым-Жомарт Тоқаев

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 12:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты жиында елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен реформалардың нәтижелері туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, әділетті қоғам құру жолында соңғы жылдары ел басқару жүйесінде ауқымды өзгерістер жүзеге асты.

"Азаматтарымыз мемлекеттік маңызы бар шешімдер қабылдауға белсенді қатыса бастады. Ауыл, аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдері тікелей сайланатын болды. Ауыл әкімдерінің барлығы, ал аудан әкімдерінің 25 пайызы жаңарды. Осылайша, билік жүйесі едәуір өзгерді", – деді Мемлекет басшысы.

Президент "Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет" қағидатының орныққанын атап өтті. Оның сөзінше, бұл – өңірлік деңгейде бұрын-соңды болмаған саяси өзгеріс.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев соңғы жылдары ел экономикасы қиын жаһандық жағдайда да тұрақтылық танытқанын айтты.

"Пандемия, геосаяси текетірестер мен сауда тізбегінің үзілуі әлемдік экономикаға ауыр соққы болды. Соған қарамастан, біз уақытылы шешімдер қабылдап, экономиканы жаңа серпінмен дамыта білдік", – деді Президент.

Мемлекет басшысының айтуынша, 2019 жылдан бері Қазақстан экономикасы 16 пайызға өсті. Биыл елдің ішкі жалпы өнімі 137 триллион теңгеге (291 миллиард доллар) жетеді деп күтілуде. Бұл – Орталық Азиядағы ең ірі экономикалық көрсеткіштердің бірі.

Сонымен қатар жан басына шаққандағы ІЖӨ 47 пайызға өсіп, 14 400 долларға жеткен. Бұл ТМД елдері арасындағы ең жоғары нәтижелердің бірі саналады.

Қасым-Жомарт Тоқаев елдің алтын-валюта қоры 58 миллиард долларға жеткенін және соңғы жеті жылда сыртқы сауда айналымы 83 пайызға артып, 142 миллиард долларды құрағанын атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев: Тұрақтылық пен тыныштық – ел дамуының кепілі
13:14, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев: Тұрақтылық пен тыныштық – ел дамуының кепілі
Қасым-Жомарт Тоқаев: Ата ұлды, ана ұлтты тәрбиелейді
19:33, 07 наурыз 2023
Қасым-Жомарт Тоқаев: Ата ұлды, ана ұлтты тәрбиелейді
Қасым-Жомарт Тоқаев: Республика күні – халқымыздың дербес ел болуына жол ашқан қастерлі күн
12:51, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев: Республика күні – халқымыздың дербес ел болуына жол ашқан қастерлі күн
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: