#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

Тоқаев Кэтрин Конноллиді Ирландия Президенті болып сайлануымен құттықтады

Тоқаев Кэтрин Конноллиді Ирландия Президенті болып сайлануымен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 19:31 Сурет: Instagram/catherine.connollytd
Тоқаев Кэтрин Конноллиді Ирландия Президенті болып сайлануымен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

"Сіздің басшылығыңызбен Ирландия дамудың даңғыл жолын жалғастыратынына сенімдімін. Астана мен Дублин арасында шынайы достық пен өзара қолдауға арқа сүйеген ұзақмерзімді серіктестік орнаған. Өзара ынтымақтастықты одан әрі нығайтып, қос халықтың игілігіне қызмет ететін жаңа мүмкіндіктерге жол ашу үшін Өзіңізбен бірлесіп күш-жігер жұмсауға дайынмын", - деп жазылған жеделхатта.

Еске салайық, Қасым-Жомарт Тоқаев 6 қараша күні Вашингтонда өтетін Орталық Азия – АҚШ форматындағы саммитке қатысуға шақырғаны үшін Президент Дональд Трампқа шынайы ризашылығын білдіріп, хат жолдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Александр Стуббты Финляндия президенті сайлануымен құттықтады
19:04, 12 ақпан 2024
Тоқаев Александр Стуббты Финляндия президенті сайлануымен құттықтады
Тоқаев Фридрих Мерцті Германияның канцлері болып сайлануымен құттықтады
17:01, 07 мамыр 2025
Тоқаев Фридрих Мерцті Германияның канцлері болып сайлануымен құттықтады
Тоқаев Зоран Милановичті Хорватия Президенті болып қайта сайлануымен құттықтады
11:30, 14 қаңтар 2025
Тоқаев Зоран Милановичті Хорватия Президенті болып қайта сайлануымен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: