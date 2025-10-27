Қазақстан ұлттық құрамасының бұрынғы қақпашысы Андрей Морев өмірден озды
Қазақстан ұлттық құрамасының бұрынғы қақпашысы Андрей Морев 52 жасында өмірден өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл қайғылы хабарды Қазақстан футбол федерациясы 2025 жылдың 27 қазанында жеткізді.
Андрей Морев Қазақстанның бірнеше клубтарында өнер көрсеткен, соның ішінде "Жеңіс", "Оқжетпес", "Тобыл" және "Ақтөбе" командалары бар. "Ақтөбе" құрамында ол екі рет ел чемпионы және Қазақстан Кубогының иегері атанған. 2005 жылы ол елдегі үздік қақпашы ретінде танылды.
Қазақстан ұлттық құрамасында Андрей Морев екі матч өткізді. Дебюттік ойынында Түркия құрамасымен кездесуде ол бірден пенальтиден гол жібермеді.
"Қазақстан футбол федерациясы Андрей Валерьевичтің туыстары мен жақындарына шын жүректен көңіл айтады. Оның есімі отандық футбол тарихында және бірге ойнаған, қызметтес болған адамдардың жүрегінде мәңгі сақталады", – делінген федерацияның хабарламасында.
