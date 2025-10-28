Қытай және араб компаниялары қазақстандық энергетикалық нарыққа кіре алады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрі Еран Ақкенженов 2025 жылғы 28 қазанда Үкімет отырысында бу-газ қондырғыларын салу бойынша аукцион өткізілетіні туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, қондырғылар Астана мен Шымкент қалаларында салынады, тендерлер 2025 жылдың желтоқсанында өткізіледі.
"Айта кету керек, бұл механизм сәтті сыналды және 2022 және 2024 жылдары жалпы қуаты шамамен 2,5 ГВт болатын бу – газ қондырғыларын салу бойынша сегіз жобаны іске асыруға кіріскен инвесторларды анықтауға мүмкіндік берді", – деді Ақкенженов.
Сонымен қатар, министр атап өткендей, қазір Қытайдан, Еуропадан және араб елдерінен келген стратегиялық инвесторлардың қатысуымен үкіметаралық келісімдер аясында жиынтық қуаты шамамен 3,8 ГВт, сондай-ақ 1,1 ГВт энергия жинақтау жүйелерін қамтитын ауқымды жобалар белсенді түрде пысықталуда.
Бұған дейін 2029 жылға қарай электр энергиясының профициті қамтамасыз етілетіндігін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript