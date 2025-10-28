#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

Қытай және араб компаниялары қазақстандық энергетикалық нарыққа кіре алады

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2025 11:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрі Еран Ақкенженов 2025 жылғы 28 қазанда Үкімет отырысында бу-газ қондырғыларын салу бойынша аукцион өткізілетіні туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, қондырғылар Астана мен Шымкент қалаларында салынады, тендерлер 2025 жылдың желтоқсанында өткізіледі.

"Айта кету керек, бұл механизм сәтті сыналды және 2022 және 2024 жылдары жалпы қуаты шамамен 2,5 ГВт болатын бу – газ қондырғыларын салу бойынша сегіз жобаны іске асыруға кіріскен инвесторларды анықтауға мүмкіндік берді", – деді Ақкенженов.

Сонымен қатар, министр атап өткендей, қазір Қытайдан, Еуропадан және араб елдерінен келген стратегиялық инвесторлардың қатысуымен үкіметаралық келісімдер аясында жиынтық қуаты шамамен 3,8 ГВт, сондай-ақ 1,1 ГВт энергия жинақтау жүйелерін қамтитын ауқымды жобалар белсенді түрде пысықталуда.

Бұған дейін 2029 жылға қарай электр энергиясының профициті қамтамасыз етілетіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандықтардың қай санаты мемлекеттен 1,5 млн теңге көлімінде қайтарымсыз төлем ала алады
12:09, Бүгін
Қазақстандықтардың қай санаты мемлекеттен 1,5 млн теңге көлімінде қайтарымсыз төлем ала алады
Энергетика министрлігі мұнай-газ химиясы өнеркәсібі туралы заң әзірлеуде
13:46, 05 мамыр 2025
Энергетика министрлігі мұнай-газ химиясы өнеркәсібі туралы заң әзірлеуде
Жаңа энергетика министрі үкіметке ант берді
09:33, 26 наурыз 2025
Жаңа энергетика министрі үкіметке ант берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: