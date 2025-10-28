Александр Бублик Париждегі "Мастерс" турнирінде жеке рекордын орнатты
Бұған дейін ұлттық құраманың көшбасшысы төрт жыл бұрынғы маусымда 33 жеңіспен шектелген болатын.
ATP-нің ресми сайтының мәліметінше, Бублик өзінің 34-ші жеңісіне Париждегі "Мастерс" турнирінің алғашқы айналымында қол жеткізді.
Ол әлемнің 47-ракеткасы, австралиялық Алексей Попыринді сенімді түрде 6:4, 6:3 есебімен ұтты.
Осылайша, Александр Бублик 2025 жылғы маусымда өзінің ең табысты кезеңдерінің бірін өткізіп жатыр — ол рейтингтегі ұпайларын нығайтып, қазақстандық теннистің тарихына тағы бір маңызды жетістік қосты.
Келесі кезеңде теннисші Франция өкілі Корентен Муте мен АҚШ спортшысы Райли Опелка арасындағы кездесу жеңімпазымен кездеседі.
