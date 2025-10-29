#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Қоғам

Қазақстанда дипфейк үшін жауапкершілік енгізіледі

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 14:00 Фото: pixabay
2025 жылғы 29 қазанда Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Дмитрий Мун Мәжіліс мінберінде дипфейктер деп аталатын жалған бейнелер мен контент үшін жауапкершілік енгізілетінін растады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, жасанды интеллекттің көмегімен жасалған өнімдерді пайдаланған кезде тұтынушыларды бұл жөнінде міндетті түрде хабардар ету қажет.

"Дипфейктер үшін жауапкершілік болады. Біз жасанды интеллект туралы заңның өзінде тиісті нормаларды енгізіп жатырмыз. Егер сіз жасанды интеллект қолданылған өнім жасап, оны сатсаңыз немесе ұсынсаңыз, тұтынушы оның жасанды интеллектпен байланысқанын түсінуі керек", – деп түсіндірді Мун.

Сонымен қатар ол бұл талаптар заңнама деңгейінде нақты жазылатынын атап өтті.

"Жаза мен әкімшілік жауапкершілікке қатысты нормалар заңнамада көрсетіледі. Қазір біз осы бағыттағы жұмыс тобының құрамына кіріп отырмыз", – деді вице-министр.

Бұған дейін Қазақстанда Ұлттық археологиялық қызмет құрылатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Заңсыз әкелінген смартфонды ақылы түрде "заңдастыру": Цифрлық даму министрлігі түсініктеме берді
14:16, Бүгін
Заңсыз әкелінген смартфонды ақылы түрде "заңдастыру": Цифрлық даму министрлігі түсініктеме берді
Қазақстанда 2 миллион адамды ЖИ жұмыстан ығыстыруы мүмкін
13:39, 23 қазан 2025
Қазақстанда 2 миллион адамды ЖИ жұмыстан ығыстыруы мүмкін
Жасанды интеллект мемлекеттік қызметтегі құжаттарды аудару процесін қалай өзгертті
12:09, 04 шілде 2025
Жасанды интеллект мемлекеттік қызметтегі құжаттарды аудару процесін қалай өзгертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: