Қазақстанда дипфейк үшін жауапкершілік енгізіледі
Фото: pixabay
2025 жылғы 29 қазанда Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Дмитрий Мун Мәжіліс мінберінде дипфейктер деп аталатын жалған бейнелер мен контент үшін жауапкершілік енгізілетінін растады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, жасанды интеллекттің көмегімен жасалған өнімдерді пайдаланған кезде тұтынушыларды бұл жөнінде міндетті түрде хабардар ету қажет.
"Дипфейктер үшін жауапкершілік болады. Біз жасанды интеллект туралы заңның өзінде тиісті нормаларды енгізіп жатырмыз. Егер сіз жасанды интеллект қолданылған өнім жасап, оны сатсаңыз немесе ұсынсаңыз, тұтынушы оның жасанды интеллектпен байланысқанын түсінуі керек", – деп түсіндірді Мун.
Сонымен қатар ол бұл талаптар заңнама деңгейінде нақты жазылатынын атап өтті.
"Жаза мен әкімшілік жауапкершілікке қатысты нормалар заңнамада көрсетіледі. Қазір біз осы бағыттағы жұмыс тобының құрамына кіріп отырмыз", – деді вице-министр.
