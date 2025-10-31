#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Қоғам

Түркістанда фастфудқа тапсырыс берген 14 адам уланып қалды

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 09:24 Фото: Zakon.kz
Түркістанда фастфуд жеген 14 адам астан уланды. Олар Yammi maki деп аталатын орталықтан суши, пицца және чикенді тапсырыспен алдырған, деп хабарлайды Zakon.kz.

KTK ақпаратына сүйенсек, бұл жолы фастфуд жеткізумен айналысқан кәсіпкерлердің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Себебі биыл наурыз айында да дәл осы орталықтан тамақ алып жегендер уланып, 68 адам ауруханадан бір-ақ шыққан. Ол кезде мекеме жабылғанымен, кәсіпкер жұмысын жасырын жалғастыра берген.

Бір жылда екінші мәрте қайталанған соң, тамақтану орны толық жабылып, полиция ҚР ҚК "Санитария ережелері немесе гигиена нормативтерін бұзу" бабы бойынша іс қозғады. Бұл бап бойынша кінәлілер екі жылға дейін бас бостандығынан шектелуі немесе айырылуы мүмкін.

Айта кетейік, соңғы үш жылда өңірде осындай жаппай уланудан 200-ден астам адам зардап шекті.

"Кемшілікті жоймастан, осы нысанда қазан айынан бастап тамақ дайындауға қайта кіріскен. 21 қазанда екінші рет жаппай тамақтан улану тіркелді. Жалпы зардап шеккендердің саны — 14. Науқастардың бәрі пицца, суши, чикенды үйге алғызған. Олардың жағдайына байланысты Түркістан облысы СЭБД аумақтық басқармасы тарапынан нысандарға жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, санитария нормасын сақтамай, өрескел кемшіліктерге жол берілгені анықталды".Асқар Ысқақов, Түркістан облысы санитария-эпидемиологияны бақылау департаменті басшысының орынбасары

Бұған дейін 52 автокөлік пен 17 келі алтын және 400 млн теңге көлеміндегі қаражат тәркіленген іс туралы жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы облысының тұрғыны қарт әйелді өлтіруге тапсырыс берген
20:40, 25 қыркүйек 2024
Алматы облысының тұрғыны қарт әйелді өлтіруге тапсырыс берген
Елімізде 2 күнде 14 адам газдан уланып, 3 адам қайтыс болды
14:46, 19 желтоқсан 2022
Елімізде 2 күнде 14 адам газдан уланып, 3 адам қайтыс болды
Маңғыстау облысындағы ауыл мектебінде 11 оқушы уланып қалды
22:51, 03 сәуір 2025
Маңғыстау облысындағы ауыл мектебінде 11 оқушы уланып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: