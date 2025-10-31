#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Қоғам

Қыс таяп қалды: 1 қарашада Қазақстанда ауа райы күрт бұзылады

Қыс таяп қалды: 1 қарашада Қазақстанда ауа райы күрт бұзылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 17:54 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК мамандары 2025 жылғы 1 қараша, сенбі күніне арналған ауа райы болжамын ұсынды. Болжамға, күздің соңғы айының алғашқы күнінде ел аумағында ауа райы күрт нашарлайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, қолайсыз ауа райы елдің басым бөлігіне таралады.

"Қазақстан аумағының көп бөлігінде солтүстік-батыс циклоны және соған байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер әсер етеді. Соның салдарынан жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Солтүстікте, күндіз батыста – қатты жаңбыр, оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында, түнде оңтүстіктің таулы аудандарында – қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді, ал түнгі уақытта еліміздің солтүстік-батысында көктайғақ болуы ықтимал", - делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз хабарламасында.

Сонымен қатар, еліміздің бірқатар өңірінде әлі де өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады:

  • Жоғары өрт қаупі – Ұлытау облысында, Атырау облысының солтүстік-шығысы мен оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының шығысында, Жамбыл облысының шығысы мен орталығында, Алматы және Қарағанды облыстарының батысында, Қостанай облысының оңтүстік-батысында, Маңғыстау облысының батысы мен оңтүстігінде, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында, Жетісу облысының батысы мен солтүстігінде және Абай облысының оңтүстігінде күтіледі.
  • Төтенше өрт қаупі – Қызылорда облысында, Түркістан облысының оңтүстігі мен шөлейт аудандарында, Атырау облысының шығысында, Жамбыл облысының батысы мен солтүстігінде, Ақтөбе облысының батысы мен орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігінде және Ұлытау облысында болжанады.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 29 ақпанда және көктемнің алғашқы күндерінде ауа райы қандай болады
15:21, 28 ақпан 2024
Қазақстанда 29 ақпанда және көктемнің алғашқы күндерінде ауа райы қандай болады
Шілде айының соңғы күні Қазақстанда ауа райы қандай болады
18:46, 30 шілде 2025
Шілде айының соңғы күні Қазақстанда ауа райы қандай болады
Синоптиктер 18 ақпанда ауа райы қандай болатынын айтты
17:56, 17 ақпан 2025
Синоптиктер 18 ақпанда ауа райы қандай болатынын айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: