Қыс таяп қалды: 1 қарашада Қазақстанда ауа райы күрт бұзылады
Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК мамандары 2025 жылғы 1 қараша, сенбі күніне арналған ауа райы болжамын ұсынды. Болжамға, күздің соңғы айының алғашқы күнінде ел аумағында ауа райы күрт нашарлайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжам бойынша, қолайсыз ауа райы елдің басым бөлігіне таралады.
"Қазақстан аумағының көп бөлігінде солтүстік-батыс циклоны және соған байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер әсер етеді. Соның салдарынан жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Солтүстікте, күндіз батыста – қатты жаңбыр, оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында, түнде оңтүстіктің таулы аудандарында – қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді, ал түнгі уақытта еліміздің солтүстік-батысында көктайғақ болуы ықтимал", - делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз хабарламасында.
Сонымен қатар, еліміздің бірқатар өңірінде әлі де өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады:
- Жоғары өрт қаупі – Ұлытау облысында, Атырау облысының солтүстік-шығысы мен оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының шығысында, Жамбыл облысының шығысы мен орталығында, Алматы және Қарағанды облыстарының батысында, Қостанай облысының оңтүстік-батысында, Маңғыстау облысының батысы мен оңтүстігінде, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында, Жетісу облысының батысы мен солтүстігінде және Абай облысының оңтүстігінде күтіледі.
- Төтенше өрт қаупі – Қызылорда облысында, Түркістан облысының оңтүстігі мен шөлейт аудандарында, Атырау облысының шығысында, Жамбыл облысының батысы мен солтүстігінде, Ақтөбе облысының батысы мен орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігінде және Ұлытау облысында болжанады.
