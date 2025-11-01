Алматыда қар жауады: 1-7 қарашаға арналған ауа райы болжамы
2025 жылдың қараша айының басында Алматыда өтпелі маусымға тән ауа райы қылаң береді. Егер күздің басы алматылықтарды жылы ауа райымен қуантса, енді сынап бағаны -5°C дейін төмендейді, деп хабарлайды Zakon.kz алдағы жеті күнге арналған алдын ала болжамды ұсына отырып.
"Қазгидромет" РМК-ның Алматы және Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Гүлтаңсық Медеуованың айтуынша, демалыс күндері оңтүстік астанада күн райы салыстырмалы түрде жылы болады. Алайда, жаңа аптаның басында ылғалды және суық ауа массалары солтүстік-батыстан жылжып келіп, салдарынан жаңбыр жауады, ал түнде және таңертең тұман болуы мүмкін.
"Бұл күндері температураның төмендеуіне байланысты жаңбырдың арты қарға ұласады. Аптаның ортасына қарай күн күрт суыйды. Түнде: -3...-5°С, күндіз: +1...+3°С. Аптаның соңына қарай ауа райы біртіндеп жақсара бастайды: аспанда қаптаған бұлттар сейіліп, жауын-шашын тоқтайды, ал күндіз ауа райы сәл жылиды. Түнде: шамамен 0°С, күндіз: +5...+7°С", - дейді гидрометеоорталықтың өкілі.
Жалпы, алматылықтар үшін алдағы аптадағы ауа райы күзден қыстың алғашқы күндеріне ауысады, деп толықтырады синоптик.
2025 жылғы 1-7 қарашаға арналған Алматы бойынша ауа райы болжамы
- 1 қараша: айнымалы бұлт, таңертең және түстен кейін жаңбыр. Солтүстік-шығыс өткелі бар оңтүстік-батыс жел 3-8 м/с. ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +10+12°С.
- 2 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +2...+4°С, күндіз: +13...+15°С.
- 3 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +4...+6°С, күндіз: +13...+15°С.
- 4 қараша: аспан бұлтты, аздап жаңбыр жауады. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +2...+4°С, күндіз: +5...+7°С.
- 5 қараша: аспан бұлтты, аздап жауын-шашын болады (жаңбыр, қар). Түнде және таңертең тұман түседі. Ауа температурасы түнде: -1...-3°С, күндіз: +1...+3°С.
- 6 қараша: аспан бұлтты, түнде қар жауады. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: -3...-5°С, күндіз: +3...+ 5°С.
- 7 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: 0...-2°С, күндіз: +5...+7°С.
Айта кетсек, "Қазгидромет" РМК 1 қарашада Қазақстанның көптеген өңірінде тұрақсыз ауа райы күтілетінін болжаған.
