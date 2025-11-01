#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Қоғам

Алматыда қар жауады: 1-7 қарашаға арналған ауа райы болжамы

Қар, ауа райы болжамы, Алматы, 1 қараша, 2 қараша, 3 қараша, 4 қараша, 5 қараша, 6 қараша, 7 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2025 10:58 Сурет: unsplash
2025 жылдың қараша айының басында Алматыда өтпелі маусымға тән ауа райы қылаң береді. Егер күздің басы алматылықтарды жылы ауа райымен қуантса, енді сынап бағаны -5°C дейін төмендейді, деп хабарлайды Zakon.kz алдағы жеті күнге арналған алдын ала болжамды ұсына отырып.

"Қазгидромет" РМК-ның Алматы және Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Гүлтаңсық Медеуованың айтуынша, демалыс күндері оңтүстік астанада күн райы салыстырмалы түрде жылы болады. Алайда, жаңа аптаның басында ылғалды және суық ауа массалары солтүстік-батыстан жылжып келіп, салдарынан жаңбыр жауады, ал түнде және таңертең тұман болуы мүмкін.

"Бұл күндері температураның төмендеуіне байланысты жаңбырдың арты қарға ұласады. Аптаның ортасына қарай күн күрт суыйды. Түнде: -3...-5°С, күндіз: +1...+3°С. Аптаның соңына қарай ауа райы біртіндеп жақсара бастайды: аспанда қаптаған бұлттар сейіліп, жауын-шашын тоқтайды, ал күндіз ауа райы сәл жылиды. Түнде: шамамен 0°С, күндіз: +5...+7°С", - дейді гидрометеоорталықтың өкілі.

Жалпы, алматылықтар үшін алдағы аптадағы ауа райы күзден қыстың алғашқы күндеріне ауысады, деп толықтырады синоптик.

2025 жылғы 1-7 қарашаға арналған Алматы бойынша ауа райы болжамы

  • 1 қараша: айнымалы бұлт, таңертең және түстен кейін жаңбыр. Солтүстік-шығыс өткелі бар оңтүстік-батыс жел 3-8 м/с. ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +10+12°С.
  • 2 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +2...+4°С, күндіз: +13...+15°С.
  • 3 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +4...+6°С, күндіз: +13...+15°С.
  • 4 қараша: аспан бұлтты, аздап жаңбыр жауады. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +2...+4°С, күндіз: +5...+7°С.
  • 5 қараша: аспан бұлтты, аздап жауын-шашын болады (жаңбыр, қар). Түнде және таңертең тұман түседі. Ауа температурасы түнде: -1...-3°С, күндіз: +1...+3°С.
  • 6 қараша: аспан бұлтты, түнде қар жауады. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: -3...-5°С, күндіз: +3...+ 5°С.
  • 7 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: 0...-2°С, күндіз: +5...+7°С.

Айта кетсек, "Қазгидромет" РМК 1 қарашада Қазақстанның көптеген өңірінде тұрақсыз ауа райы күтілетінін болжаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада аязды ауа райы, Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауады: 5-7 қарашаға арналған ауа райы болжамы
16:41, 04 қараша 2024
Астанада аязды ауа райы, Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауады: 5-7 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Бір аптаға арналған ауа райы болжамы: Алматыда күн ысиды
19:57, 20 сәуір 2023
Бір аптаға арналған ауа райы болжамы: Алматыда күн ысиды
Астанада алғашқы қар, ал Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауады: 1-3 қарашаға арналған ауа райы
17:07, 31 қазан 2025
Астанада алғашқы қар, ал Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауады: 1-3 қарашаға арналған ауа райы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: