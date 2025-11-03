#Халық заңгері
Қоғам

Теміртауда 290 шаршы метрдегі дөңгелектер жанып кетті

Теміртауда 290 шаршы метрдегі дөңгелектер жанып кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 10:42 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Теміртау қаласының Сарыарқа көшесіндегі ашық аумақта пайдаланылған автокөлік дөңгелектерінің жануы орын алды. Жалпы ауданы 290 шаршы метрді құрады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өрт сөндірушілердің жедел және үйлесімді іс-қимылдарының нәтижесінде жалынның ары қарай таралуына жол берілмей, өрт толық сөндірілді.

"Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. ТЖМ өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауды және жанғыш материалдарды ашық аумақтарда сақтамауды ескертеді". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Бұған дейін ШҚО-дағы ЖШС-лардың бірінің аумағында алапат өрт болғанын жазғанбыз.

Қазақстан ТЖМ құтқарушылары жанып жатқан көлікті сөндірді
11:02, 25 қараша 2024
Қазақстан ТЖМ құтқарушылары жанып жатқан көлікті сөндірді
Қарағандыда екі жеңіл автокөлік өртеніп кетті
16:00, 12 мамыр 2024
Қарағандыда екі жеңіл автокөлік өртеніп кетті
Қарағанды облысында құтқарушылар 84 жастағы кейуананы аман алып қалды
10:44, 25 қараша 2024
Қарағанды облысында құтқарушылар 84 жастағы кейуананы аман алып қалды
