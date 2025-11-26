#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыда бір мезетте бірнеше бизнес-ғимараты жанып кетті

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 09:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 26 қарашада таңертең Алматы қаласының Сейфуллин даңғылында бірнеше бизнес-ғимараты қызыл жалынға оранды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өрт сөндірушілер дерегіне сүйенсек, тілсіз жау жеке тұрғын үй аумағында ТҚКС, монша және дүкенді шарпыған.

112-ге зардап шеккендер жайлы ақпарат түспеген.

"Оқиға орнына дереу жеткен өрт сөндірушілер қызыл жалынды дер кезінде ауыздықтады",- деп жазды Алматы қаласының ТЖД баспасөз қызметі.

Бұған дейін Астанада жоғалып кеткен жасөспірімнің мәйіті өзеннен табылғанын жазғанбыз.

Алматыда фастфуд кафесі жанып кетті
14:12, 24 қыркүйек 2025
Алматыда фастфуд кафесі жанып кетті
Алматыда екіқабатты әкімшілік ғимарат өртенді
22:53, 25 сәуір 2025
Алматыда екіқабатты әкімшілік ғимарат өртенді
Астанада "Сарыарқа" сауда орталығында өрт шықты
14:16, 26 ақпан 2025
Астанада "Сарыарқа" сауда орталығында өрт шықты
