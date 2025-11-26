Алматыда бір мезетте бірнеше бизнес-ғимараты жанып кетті
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 26 қарашада таңертең Алматы қаласының Сейфуллин даңғылында бірнеше бизнес-ғимараты қызыл жалынға оранды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өрт сөндірушілер дерегіне сүйенсек, тілсіз жау жеке тұрғын үй аумағында ТҚКС, монша және дүкенді шарпыған.
112-ге зардап шеккендер жайлы ақпарат түспеген.
"Оқиға орнына дереу жеткен өрт сөндірушілер қызыл жалынды дер кезінде ауыздықтады",- деп жазды Алматы қаласының ТЖД баспасөз қызметі.
