#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Оқиғалар

Алматыда фастфуд кафесі жанып кетті

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 14:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 24 қыркүйек күні таңертең Алматы қаласының Алмалы ауданында өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өрт Брусиловский көшесінде орналасқан фастфуд дайындалатын дүңгіршекте болған.

"Сағат 10:28-де Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің күштері мен құралдары өрт туралы хабарға сәйкес Алмалы ауданы, Брусиловский көшесіне жоғары дәрежедегі шақыртумен жіберілді. Оқиға орнына 10 техника мен 32 қызметкер тартылды", – деп хабарлады Алматы қаласы ТЖД баспасөз қызметі.

Алғаш болып жеткен бөлімшелер жеке тұрған кафенің ашық жалынмен жанып жатқанын анықтады. Өрттің жақын маңдағы ғимараттарға таралу қаупі болған.


Өрт 200 шаршы метр аумақта сөндірілді.


112 қызметіне зардап шеккендер туралы ақпарат түспеген.

Бұған дейін Алматыда жүк көлігін мас күйде басқарған жүргізуші ұсталғанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қайрат Нұртастың отбасында тағы бір нәресте дүниеге келеді
13:25, Бүгін
Қайрат Нұртастың отбасында тағы бір нәресте дүниеге келеді
Қазақстандық футболшы қыз жол апатынан қаза тапты
13:08, Бүгін
Қазақстандық футболшы қыз жол апатынан қаза тапты
"Алтын-Емел" ұлттық паркіндегі өрт 45 гектар аумақты шарпыды
20:52, 23 қыркүйек 2025
"Алтын-Емел" ұлттық паркіндегі өрт 45 гектар аумақты шарпыды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: