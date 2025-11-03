#Халық заңгері
Қоғам

Алматы зообағы қала тұрғындары мен қонақтарына жүгінді

Алматинский зоопарк, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 16:25 Фото: Zakon.kz
Алматы хайуанаттар бағында тарихи сәт орын алды. Осыған орай, зообақ қызметкерлері желі арқылы азаматтарға жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы жаңалық – Алматы зообағына – 88 жыл!

"Алматы хайуанаттар бағының 88 жылдығына орай барша қала тұрғындарын ізгі шараға қатысуға шақырамыз —жануарларға сыйлық сыйлаңыз! Акция аясында көкөністер мен жемістер қабылданады: алма, сәбіз, қырыққабат, асқабақ, қарбыз және басқа да өнімдер.Жиналған барлық тағамдар біздің жануарларға беріледі! Күні: 7 қараша. Орны: орталық кіреберіс, фотозонаның қасында",- делінген ақпаратта.

Ал, екінші ақжолтай хабар – дүниеге келген екі шөнжік. Осыған орай, мамандар азаматтарды жаңа тіршілік иесіне есім беруде атсалысуға шақырды.

Сурет: Instagram/almatyzoo

Бұған дейін Атыраулық жас электриктің қалай Қайрат Нұртастың сенімді серігіне айналғанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Үкіметте Алматы әуежайын жаңғырту жұмыстарының барысы қаралды
17:48, Бүгін
Үкіметте Алматы әуежайын жаңғырту жұмыстарының барысы қаралды
Алматы зообағы маймыл салған суретті көрсетті
17:15, 05 қаңтар 2023
Алматы зообағы маймыл салған суретті көрсетті
Алматы зообағы ерекше ягуарды көрсетті
15:09, 29 қараша 2022
Алматы зообағы ерекше ягуарды көрсетті
