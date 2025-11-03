Алматы зообағы қала тұрғындары мен қонақтарына жүгінді
Фото: Zakon.kz
Алматы хайуанаттар бағында тарихи сәт орын алды. Осыған орай, зообақ қызметкерлері желі арқылы азаматтарға жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы жаңалық – Алматы зообағына – 88 жыл!
"Алматы хайуанаттар бағының 88 жылдығына орай барша қала тұрғындарын ізгі шараға қатысуға шақырамыз —жануарларға сыйлық сыйлаңыз! Акция аясында көкөністер мен жемістер қабылданады: алма, сәбіз, қырыққабат, асқабақ, қарбыз және басқа да өнімдер.Жиналған барлық тағамдар біздің жануарларға беріледі! Күні: 7 қараша. Орны: орталық кіреберіс, фотозонаның қасында",- делінген ақпаратта.
Ал, екінші ақжолтай хабар – дүниеге келген екі шөнжік. Осыған орай, мамандар азаматтарды жаңа тіршілік иесіне есім беруде атсалысуға шақырды.
Сурет: Instagram/almatyzoo
