#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
519.61
610.13
6.54
Қоғам

Астана құтқарушылары қала тұрғындары мен қонақтарына үндеу жасады

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 10:07 Фото: Zakon.kz
Елорда құтқарушылары алдағы күндері қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырып, Астана тұрғындары мен қонақтарына үндеу жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құтқарушылардың мәліметінше, жақын күндері елордада қолайсыз ауа райы сақталады. Осыған байланысты тұрғындарға сақтық шараларын қатаң ұстану, дауылды ескертулерді қадағалау және мүмкіндігінше алыс сапарларға шықпау ұсынылады. Бұл туралы Астана қаласы әкімдігінің ресми сайты хабарлады.

Ауа райының нашарлауы және қала аумағындағы автожолдардың жабылуы туралы ақпаратты мына көздер арқылы бақылау ұсынылады:

  • SMS хабарламалар;
  • интернет ресурстар;
  • әлеуметтік желілер.

Сондай-ақ тұрғындарға су айдындарында қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттігі ескертіліп, қыс мезгілінде әлі толық қатпаған мұзға шығудың қауіпті екені айтылды. Бұдан бөлек, жеке тұрғын үй секторында өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтау керектігі еске салынды.

"Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз! Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 нөміріне хабарласыңыз", – делінген елордалық Төтенше жағдайлар департаментінің хабарламасында.

Айта кетейік, 15 желтоқсанда ауа райының нашарлауына байланысты Астана полициясы жолдарда шектеулер енгізілетіні жөнінде ескерткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қорғаныс министрлігі елорда тұрғындары мен қонақтарына үндеу жасады
17:12, 28 маусым 2024
Қорғаныс министрлігі елорда тұрғындары мен қонақтарына үндеу жасады
Қорғаныс министрлігі Астана тұрғындарына ресми үндеу жариялады
10:15, 10 сәуір 2025
Қорғаныс министрлігі Астана тұрғындарына ресми үндеу жариялады
Құтқарушылар алматылықтарға қолайсыз ауа райына байланысты үндеу жасады
18:10, 07 желтоқсан 2025
Құтқарушылар алматылықтарға қолайсыз ауа райына байланысты үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: