Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Қоғам

Астана тұрғындары мен қонақтарына ауа райының қолайсыздығына байланысты ескерту жасалды

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 10:04 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ауа райының қолайсыздығына байланысты елорда әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарына үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әкімдік ақпарына сүйенсек, коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жолдардың жүру бөлігі, тротуарлар мен жаяу жүргіншілер аймақтары көктайғаққа қарсы материалдармен өңделіп жатыр, жұмыстар тәулік бойы жүргізілуде.

Ведомство қала тұрғындары мен қонақтарына сақтық шараларын сақтауға шақырды:

  • көшеде қозғалған кезде, әсіресе жолдан өту барысында мұқият болу,
  • таймайтын табаны бар аяқ киім кию,
  • мүмкіндігінше алыс жолға шықпау.

Жүргізушілерге көріну деңгейінің төмендеуін және жолдың тайғақ болуын ескеріп, жылдамдық режимін және арақашықтықты сақтау, сондай-ақ көліктің техникалық жағдайын және шиналардың ауа райына сәйкестігін тексеру ұсынылады.

"Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда 112 нөмірі арқылы жедел қызметтерге хабарласу қажет",- деп ескертті әкімдік.

Бұған дейін Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешені 2025 жылы қандай нәтижелерге қол жеткізгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
