#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Қоғам

Жезқазған экологиялық апат аймағына енуі мүмкін

Жезказган, город Жезказган, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 09:38 Фото: akorda.kz
Ұлытау облысындағы Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданы экологиялық апат аймағына енгізілуі мүмкін. Қазір аймақта кешенді зерттеу жүргізіліп, қорытындысы Денсаулық сақтау министрлігіне жолданды.

Соңғы жылдары өңір тұрғындары ауа сапасының нашарлауына жиі шағымданып жүр. Қазгидрометтің деректері бойынша, Жезқазғанның атмосфералық ауасы жоғары ластану деңгейіне жеткен.

Облыстық экология департаментінің мәліметінше, ірі өнеркәсіп кәсіпорындары тоқсан сайын экологиялық бақылаудан өтеді және әзірге нормативтен асу дерегі тіркелмеген, деп жазады qazaqstan.tv.

"Кәсіпорындармен тоқсан сайын өндірістік экологиялық бақылау жүргізіледі. Қазіргі таңда ешқандай шекті мөлшерден асу дерегі анықталған жоқ", – дейді облыстық экология департаменті басшысының орынбасары Ертай Жайназар.

Алайда өңір тұрғындары заводтардан шығатын түтін мен иістен көз ашпаймыз деп дабыл қағуда. Қазақстандағы ең ірі 50 ластаушы кәсіпорынның үшеуі Жезқазған маңында орналасқан.

Салдарынан аймақта онкологиялық аурулар жиілеп, өкпенің қатерлі ісігі өлім-жітім бойынша бірінші орында тұр. Бүгінде облыста 2500-ден астам адам қатерлі ісік диагнозымен тіркелген, алайда маман тапшылығына байланысты жергілікті ауруханалар толық көмек көрсете алмай отыр.

"Негізгі емді тұрғындар басқа қалалардан алады. Көпшілігі Астана мен Қарағандыға баруға мәжбүр", – дейді облыстық Денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Сабина Ниязова.

Бірнеше жыл бұрын Жезқазғанда онкологиялық орталық салу басталғанымен, қаржы мен маман жетіспеушілігі салдарынан жоба тоқтап қалған. Енді демеушілердің көмегімен құрылыс қайта жанданып, құжаттар мемлекеттік сараптамадан өтуде.

Барлығы мақұлданған жағдайда, 100 адамға арналған орталықтың құрылысы 2027 жылы басталмақ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда коронавирусқа байланысты карантин енгізілуі мүмкін бе
14:04, 26 қыркүйек 2023
Қазақстанда коронавирусқа байланысты карантин енгізілуі мүмкін бе
Қазақмыста өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесін жаһандық талдау басталды
13:01, Бүгін
Қазақмыста өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесін жаһандық талдау басталды
СҚО-да полиция мен ауыл тұрғындары аударылған жүк көлігінің жүргізушісіне көмектесті
12:32, Бүгін
СҚО-да полиция мен ауыл тұрғындары аударылған жүк көлігінің жүргізушісіне көмектесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: