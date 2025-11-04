Қазақстандағы мал басы мен ауылдағы жағдай: ресми статистика 2026 жылы шығады
Фото: primeminister.kz
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов 4 қараша 2025 жылы үкіметтегі баспасөз мәслихатында елдегі ауылшаруашылық переписінің қалай өтіп жатқанын баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Вице-министрдің сөзінше, бұл процедура ауыл шаруашылығында ұзақ уақыт жүргізілмеген.
"Құжат бойынша перепись әр 10 жыл сайын өткізілуі тиіс. Біз өзіміз де осы переписьтің нәтижесін күтеміз, себебі статистика мен нақты жағдай арасында айырмашылықтар бар. Біз ірі қара малдың (ІҚМ) санын өзіміз анықтап, есептен шығардық. Кейбір сарапшылар мал басы 8 миллионнан 6 миллионға дейін азайды дейді. Біз өзіміз 2 миллион ІҚМ және 3 миллион ұсақ малды есептен шығардық. Сондай-ақ 2 миллион тонна картопты есептеп шығардық", – деді Султанов.
Оның болжамы бойынша, нақты перепись нәтижелері тек келесі жылы белгілі болады.
"Статистика ауылдағы жағдайды тереңірек көрсетуі керек еді. Біздің мәліметіміз бойынша, сауалнама жұмыстары аяқталды, қазір есеп жүргізіліп жатыр. Біз күтетіндей, нәтижелер келесі жылдың басында жарияланады", – деді вице-министр.
Айта кетейік, ауылшаруашылық переписі биылғы жылдың тамыз айында басталған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript