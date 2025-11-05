Қазақстанда 14 мыңнан астам бала үйде білім алып жүр
Ұлттық білім беру деректер базасының мәліметінше, Қазақстанда ерекше білім беруді қажет ететін 235 мыңнан астам бала тіркелген. Олар психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларда есепте тұр.
"Олардың ішінде 100 мыңнан астамы инклюзивті білім беру жағдайында оқиды. Дәрігерлік-консультациялық комиссиялардың қорытындыларына сәйкес, 14 мыңнан астам оқушыға үйде білім алу ұйымдастырылған", — делінген премьер-министрдің жауабында.
Олжас Бектеновтің айтуынша, биылғы оқу жылынан бастап білім беру ұйымдарында қимыл-қозғалысы шектеулі балаларды физикалық тұрғыда сүйемелдеу үшін "жеке көмекші" деген жаңа лауазым енгізілді. Бұл қадам үйден оқитын балалардың санын азайтуға және олардың әлеуметтенуіне мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, оқушыларды қолдаудың сапасын арттыру мақсатында педагог-ассистент лауазымы енді тек орта білім беру ұйымдарында ғана емес, мектепке дейінгі және техникалық білім беру деңгейінде де қарастырылған.
Айта кетейік, 6 мамырда Оқу-ағарту министрлігі ерекше білім беруді қажет ететін балалардың қажеттіліктерін бағалау ережелеріне өзгерістер енгізген болатын.