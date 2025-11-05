#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Қоғам

Қазақстанда 14 мыңнан астам бала үйде білім алып жүр

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 11:57 Фото: pexels
Премьер-министр Олжас Бектенов ерекше білім беруді қажет ететін балаларға жағдай жасау шаралары туралы депутаттық сауалға жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ұлттық білім беру деректер базасының мәліметінше, Қазақстанда ерекше білім беруді қажет ететін 235 мыңнан астам бала тіркелген. Олар психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларда есепте тұр.

"Олардың ішінде 100 мыңнан астамы инклюзивті білім беру жағдайында оқиды. Дәрігерлік-консультациялық комиссиялардың қорытындыларына сәйкес, 14 мыңнан астам оқушыға үйде білім алу ұйымдастырылған", — делінген премьер-министрдің жауабында.

Олжас Бектеновтің айтуынша, биылғы оқу жылынан бастап білім беру ұйымдарында қимыл-қозғалысы шектеулі балаларды физикалық тұрғыда сүйемелдеу үшін "жеке көмекші" деген жаңа лауазым енгізілді. Бұл қадам үйден оқитын балалардың санын азайтуға және олардың әлеуметтенуіне мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, оқушыларды қолдаудың сапасын арттыру мақсатында педагог-ассистент лауазымы енді тек орта білім беру ұйымдарында ғана емес, мектепке дейінгі және техникалық білім беру деңгейінде де қарастырылған.

Айта кетейік, 6 мамырда Оқу-ағарту министрлігі ерекше білім беруді қажет ететін балалардың қажеттіліктерін бағалау ережелеріне өзгерістер енгізген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алатау қаласында 2 мың гектардан астам жерді мемлекет мұқтажы үшін алу жоспарлануда
16:11, 07 қазан 2025
Алатау қаласында 2 мың гектардан астам жерді мемлекет мұқтажы үшін алу жоспарлануда
Бектенов Алматыда оқушылар мен студенттердің білім алуына жағдай жасау жұмыстарының барысымен танысты
18:44, 11 шілде 2024
Бектенов Алматыда оқушылар мен студенттердің білім алуына жағдай жасау жұмыстарының барысымен танысты
Алматыда сарқынды суларды зерттеуге 120 млн теңге бөлінді
14:34, 09 қазан 2025
Алматыда сарқынды суларды зерттеуге 120 млн теңге бөлінді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: