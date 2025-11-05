Ақтөбе облысында 42 мың адам жұмысқа кірген
Биыл Ақтөбе облысында 42 мың адам жұмысқа орналасты. Жұмысшы мамандықтар жылы аясында өткен еңбек жәрмеңкелерінде 14 мың тұрғын екі қолға бір күрек тапқан.
Облыста 13 мансап орталығы жұмыс істеп тұр. Жастар тәжірибесі, "Күміс жас", "Ұрпақтар келісім шарты", "Алғашқы жұмыс орны" бағдарламалары сәтті жүзеге асып жатыр, деп жазады qazaqstan.tv.
Қайтарымсыз грант алғандардың да саны артқан. Мың адам әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілді. Қысқа мерзімді кәсіби оқытудан 540 адам өтті.
Нәтижесінде, жұмыссыздық деңгейі төмендеп келеді. Әсіресе жұмысшы мамандықтарға сұраныс артқан.
Осы жұмысшы мамандығын қолға алып, мысалы сварчик және басқа да жұмысшы мамандықтар көп. Солардың барлығына дипломына қарай, сертификатына қарай жолдама беріп жатырмыз. Айсұлтан Аманкелдіұлы, еңбек мобильділігі орталығының маманы
