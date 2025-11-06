#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Қоғам

Шымкентте полиция есірткі тасымалының арнасын жойды

Шымкент қаласының полиция департаменті есірткі қылмыстарымен күреске бағытталған кешенді іс-шараларды жүйелі түрде жалғастыруда. , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 10:37 Сурет: ҚР ІІМ
Шымкент қаласының полиция департаменті есірткі қылмыстарымен күреске бағытталған кешенді іс-шараларды жүйелі түрде жалғастыруда.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде 15 қазанда еліміздің өзге өңірлерінен Шымкентке есірткі жеткізудің арнасы анықталып, оның жолы кесілді.

Күдікті ретінде Алматы облысының тұрғыны ұсталды. Тергеу аясында Алматы облысы мен Алматы қаласында жүргізілген тексеру барысында жалға алынған тұрғын үй мен жасырылған орындардан жалпы салмағы 200 грамға жуық синтетикалық есірткі заты тәркіленді.

Тексеру нәтижесінде ұсталған әйелдің бұған дейін де есірткіні өткізу мақсатында жалға алынған автокөлікпен Шымкентке бірнеше рет келгені белгілі болды.

Сонымен қатар 22 қазан күні құрамында есірткі бар өсімдіктерді заңсыз егіп-өсірген жергілікті тұрғын анықталып, қолға түсті.

Тергеу барысында оның өз үйінің ауласында жалпы салмағы 2,5 келіден асатын төрт түп сора өсімдігін баптап өсіргені белгілі болды.

Аталған өсімдіктер толықтай тәркіленді. Қазіргі уақытта екі дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Полиция департаменті азаматтарға есірткі айналымына қатысты кез келген заңсыз әрекет қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын ескертеді және қоғамды бұл бағыттағы құқық бұзушылықтарға бейжай қарамауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция Шымкентте есірткі жеткізу арнасын жойды
14:38, 15 ақпан 2024
Полиция Шымкентте есірткі жеткізу арнасын жойды
Шымкентте аса ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
09:14, 07 қазан 2025
Шымкентте аса ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
Шымкент полицейлері есірткі зертханасын жойды
17:44, 17 қазан 2023
Шымкент полицейлері есірткі зертханасын жойды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: