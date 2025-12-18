#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Оқиғалар

Шымкентте полиция күдіктілерден "синтетиканың" ірі партиясын тәркіледі

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 10:55 Фото: pexels
Полиция есірткі құралдары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы бағытталған ауқымды іс-шараларды жүйелі түрде жалғастыруда.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде Шымкент қаласы полиция департаментінің қызметкерлері Алматыдан Шымкентке синтетикалық есірткінің ірі партиясын жөнелтуді ұйымдастырған тұлғалардың заңсыз әрекетін әшкереледі.

Тергеу барысында күдіктілер психотроптық заттарды сорғы жабдығының ішіне жасырып, сәлемдеме ретінде қалааралық такси арқылы жібергені анықталды.

Аталған бағыт полициямен анықталып, тексеру кезінде техника ішінен жалпы салмағы 2 келіні құрайтын синтетикалық есірткі салынған төрт пакет тәркіленді.

Сонымен қатар ұсталғандардың бірінің тұрғылықты мекенжайынан байланыссыз тәсілмен өткізуге арналған синтетикалық есірткі салынған 62 орама табылып, тәркіленді.

Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі таңда осы дерек бойынша тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодарда есірткіні магнит арқылы жасырған азамат ұсталды
12:54, Бүгін
Павлодарда есірткіні магнит арқылы жасырған азамат ұсталды
Шымкентте полиция есірткі тасымалының арнасын жойды
10:37, 06 қараша 2025
Шымкентте полиция есірткі тасымалының арнасын жойды
Алматыда полиция "синтетиканың" ірі партиясын тәркіледі
15:51, 04 наурыз 2025
Алматыда полиция "синтетиканың" ірі партиясын тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: