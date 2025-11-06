Синоптиктер Алматы, Атырау және Ақтөбе тұрғындарын қолайсыз ауа райы жағдайлары туралы ескертті
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін, 2025 жылғы 6 қарашада, еліміздің үш қаласында — Алматы, Атырау және Ақтөбеде — қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz РГП "Қазгидромет" дерегіне сүйеніп.
Мамандардың айтуынша, ҚМЖ — бұл атмосферада зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеофакторлардың (тыныштық, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы. Мұндай жағдайда ауадағы ластаушы заттар таралмай, жер бетіне жақын қабатта шоғырланады.
Синоптиктер тұрғындарға, әсіресе жүрек-қан тамырлары, тыныс алу немесе аллергиялық аурулары бар адамдарға, ашық ауада ұзақ уақыт болмауға және қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге ұстауға кеңес береді. Сондай-ақ көше мен көлік жолдары маңында серуендеуді шектеу ұсынылады.
Бұған дейін Қазгидромет синоптиктері жақсы жаңалықпен бөліскен болатын — алдағы күндері еліміздің бірқатар өңірінде күн жылып, ауа температурасы +15°C-қа дейін көтеріледі.
