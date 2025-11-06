#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Қоғам

Синоптиктер Алматы, Атырау және Ақтөбе тұрғындарын қолайсыз ауа райы жағдайлары туралы ескертті

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 12:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін, 2025 жылғы 6 қарашада, еліміздің үш қаласында — Алматы, Атырау және Ақтөбеде — қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz РГП "Қазгидромет" дерегіне сүйеніп.

Мамандардың айтуынша, ҚМЖ — бұл атмосферада зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеофакторлардың (тыныштық, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы. Мұндай жағдайда ауадағы ластаушы заттар таралмай, жер бетіне жақын қабатта шоғырланады.

Синоптиктер тұрғындарға, әсіресе жүрек-қан тамырлары, тыныс алу немесе аллергиялық аурулары бар адамдарға, ашық ауада ұзақ уақыт болмауға және қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге ұстауға кеңес береді. Сондай-ақ көше мен көлік жолдары маңында серуендеуді шектеу ұсынылады.

Бұған дейін Қазгидромет синоптиктері жақсы жаңалықпен бөліскен болатын — алдағы күндері еліміздің бірқатар өңірінде күн жылып, ауа температурасы +15°C-қа дейін көтеріледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергенді әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған жанкүйерлері Барселона әуежайында қарсы алды
13:09, Бүгін
Димаш Құдайбергенді әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған жанкүйерлері Барселона әуежайында қарсы алды
Ақтөбе мен Атырау тұрғындарына синоптиктер ескерту жасады
10:18, 11 қыркүйек 2025
Ақтөбе мен Атырау тұрғындарына синоптиктер ескерту жасады
Алматы және тағы екі қала тұрғындарына синоптиктер тағы ескерту жасады
10:06, 06 тамыз 2025
Алматы және тағы екі қала тұрғындарына синоптиктер тағы ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: