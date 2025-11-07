#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
526.79
606.34
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
526.79
606.34
6.51
Қоғам

Көлсай көлдеріне аққулар қонды: Тарихи сәт бейнежазбаға түсіріліп, желіде тарады

Аққулар, Көлсай, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 15:29 Сурет: Instagram/vkadre_kz
Қазақстандық тревел-блогер және видеограф Анзор Гасаев қар жамылған Көлсай көлдерін түсіру үшін Алматы облысына жол тартты. Ол сапар аясында ерекше көрініске куә болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

6 қараша күні ол өзінің Instagram парақшасында видео жариялап, түсірілім кезінде күтпеген сәтте оның қасына екі аққудың қонғанын айтты.

"Көлсайдың айнадай бетін жарып, аппақ екі аққу жүзіп барады – ертегі шынайы өмірге айналғандай", – деп жазды Анзор өз видеосының сипаттамасында.

Айта кетерлігі, бұған дейін Көлсай көлдеріне аққулардың қонғаны жайлы ешқандай дерек жоқ.

Бұл ерекше сәт көптеген қазақстандықтардың көңілін елжіретті. Ал кейбір жазылушылары аққулардың қонуын жақсылыққа бағалады.

  • Көлсайда аққуды бірінші рет көруім!
  • Киелі құс келді, қыс жайлы болмақ
  • Қазан көтерердей қуаныш қой бұл)
  • Алда тек жақсылық күтіп тұр, олардың келуі бекер емес!
  • Аққудың мекеніне айналғай!

Бұған дейін Қазақстанның басым бөлігінде қар, жаңбыр және боран күтілетіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Нәжіс төгеді". Көлсай маңындағы нысандарды 1,5 шақырым қашықтыққа көшіру талап етілуде
22:24, 14 наурыз 2024
"Нәжіс төгеді". Көлсай маңындағы нысандарды 1,5 шақырым қашықтыққа көшіру талап етілуде
Турист-блогер Қазаннан Қостанайға велосипедпен келген
11:17, 27 шілде 2023
Турист-блогер Қазаннан Қостанайға велосипедпен келген
Алматыда жол жиегінде трактор түгі қалмай өртеніп кетті
09:35, 23 шілде 2024
Алматыда жол жиегінде трактор түгі қалмай өртеніп кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: