Алматыда бес көлік соқтығысты
Арнайы тілшіміздің мәліметінше, оқиға орнында бір мезетте екі жол-көлік оқиғасы тіркеліп отыр.
Шығыс айналма жолымен солтүстік бағытта келе жатқан Audi A4 көлігінің жүргізушісі Төле би көшесіне жетпей, рөлге ие бола алмай Kia Sportage көлігімен соқтығысқан.
Сурет: Zakon.kz
Соққыдан кейін екі көлік әр жаққа ұшып кеткен. Сол сәтте Kia көлігі JETOUR X50 автокөлігіне соғылып, кейін жолдың бөлу жолағындағы темір қоршауға соғылып тоқтаған.
Сурет: Zakon.kz
Араға 10-15 минут салып, темір қоршау маңында сол жақ жолақта тұрған Kia көлігіне бірінен соң бірі Hyundai Lafesta және Mercedes-Benz көліктері келіп соғылған.
Сурет: Zakon.kz
Соқтығысқан соң Hyundai мен Mercedes те әр бағытқа ұшып кеткен.
Сурет: Zakon.kz
Оқиға салдарынан бес көлік жолдың жүріс бөлігін жауып, көлік қозғалысын қиындатқан. Күн суық әрі көктайғақ болуына байланысты жолда апаттық жағдай қалыптасты.
Сурет: Zakon.kz
Абырой болғанда, екі жол апатында да ешкім зардап шеккен жоқ.
Қазіргі уақытта оқиға орнында жол полициясы мен ТЖД қызметкерлері жұмыс істеп, жолды көліктерден тазартып, қозғалысты қалпына келтірді.